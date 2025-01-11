Ak Parti Sivas 8. Olağan Kongresi'nde “Tek Liste” Gerginliği

Ak Parti Sivas 8. Olağan Kongresi'nde “Tek Liste” Gerginliği

Sivas 4 Eylül Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen AK Parti Sivas 8. Olağan İl Kongresi’nde mevcut il başkanına karşı ikinci bir listenin divan tarafından kabul edilmemesi gerginliğe neden oldu.

(ANKARA)- Sivas 4 Eylül Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen AK Parti Sivas 8. Olağan İl Kongresi’nde mevcut il başkanına karşı ikinci bir listenin divan tarafından kabul edilmemesi gerginliğe neden oldu.

AK Parti Sivas 8. Olağan İl Kongresi, Sivas 4 Eylül Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongreye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM eski Başkanı İsmet Yılmaz katıldı.

Kongre sırasında iki ayrı liste divana sunuldu. Bu listelerden biri mevcut il başkanı Yusuf Tanrıverdi, diğeri ise Mustafa Taki Doğruyol tarafından hazırlandı. Ancak divan heyeti yalnızca Yusuf Tanrıverdi’nin listesini seçim gündemine alarak diğer listeyi reddetti. Bu durum, kongrede gerginliğe yol açtı ve delegelerin tepkisine neden oldu.

Anka Haber Ajansı

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