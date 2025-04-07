Ak Parti Sözcüsü Çelik, İmralı Heyeti’nin Bu Hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Görüşeceğini Söyledi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dem Parti’nin İmralı Heyeti ile görüşmesine ilişkin gelen bir soru üzerine, ’’Bu hafta uygun gördükleri bir gün içerisinde Cumhurbaşkanlığı özel kalemi tarafından bu görüşmeye bir randevu ayarlanacaktır’’ dedi.

(ANKARA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dem Parti’nin İmralı Heyeti ile görüşmesine ilişkin gelen bir soru üzerine, "Bu hafta uygun gördükleri bir gün içerisinde Cumhurbaşkanlığı özel kalemi tarafından bu görüşmeye bir randevu ayarlanacaktır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Terörsüz Türkiye hedefinin bugünkü MYK toplantısının ana gündem maddelerinden olduğunu belirten Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MYK açılışında, "Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması için yapılması gerekenler konusunda devlet kurumlarının senkronize bir şekilde çalıştığını ve siyasi açıdan da bu hassasiyetlerin gözetilmesi gerektiğini ifade ettiğini" aktardı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de bu hedefe ulaşılması yolunda gösterdiği çabaların önemine işaret eden Çelik, Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini de sundu.

"Cumhurbaşkanımıza karşı cuntabaşı ifadesinin kullanılmasının hukuki karşılığı partimiz tarafından muhakkak verilecektir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "cunta yönetimi" açıklamasına tepki gösteren Çelik, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize dönük olarak "cunta yönetimi" ifadesinin kullanılması bir kez daha CHP’den, seçilmiş iradeye saygısızlığın, millet iradesiyle kavgalı olmanın bir neticesi olarak ortaya çıktı. Fakat madem cuntacılık konusunu açıyor; bakın çok partili hayata geçtiğimizden beri CHP ya siyasi cuntacılığın doğrudan tahrik unsuru olmuştur ya da ortaya çıkan bütün cuntalar karşısında sessiz kalmıştır ve destek vermiştir. Dolayısıyla bu konuda Özgür Özel’in kendi tarihiyle hesaplaşmadan, çok partili hayatta imza attıkları cürümler, millet iradesini yok etmek için yaptıklarıyla yüzleşmeden bu konuda bir başkasına söz söyleyecek kapasiteleri ve mecalleri yoktur. CHP seçildikten hemen sonra seçilmişlere diktatör der, otokrat der ve onları cuntacılıkla suçlar ama gerçekten seçilmiş iradeye cuntacılık yapmak isteyenleri ise ‘Cumhuriyeti koruma ve kollama görevini yerine getiriyorlar’ diye etiketler. Çok partili dönemindeki bütün siyasi hayatımızın özeti budur. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı cuntabaşı gibisinden bir ifadenin kullanılmış olmasının hukuki karşılığı da partimiz tarafından muhakkak verilecektir.’’

Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos’un Antalya Diplomasi Forumu’na katılımı ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la görüşmesini iptal etmesi üzerine konuşan Çelik, genişleme konusundan sorumlu Avrupalı yetkilileri ‘vizyonsuzluk’ ile eleştirdi. Çelik, ’’Genişlemeden sorumlu komiser Türkiye’ye gelip kendi tezlerini anlatabilirdi. Cevap verebilirdi, bu şekilde de müzakere olurdu. Bu bir yetersizlik işaretidir" dedi.

ABD’li Demokrat Senatör Chris Murphy’nin sosyal medyada yer alan sözlerini de yorumlayan Çelik, "Dışarıya dilekçe yazan CHP Genel Başkanı’dır. Bunun arkasına herhangi bir bilgi, belge, veri koy deseniz söyleyeceği hiçbir şey yok. Halbuki dışarıdan yardım bekleyen, kendisine sahip çıkmadıkları için hayal kırıklığına uğradığını söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’dir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Dem Parti’nin İmralı Heyeti ile görüşmesine ilişkin gelen bir soru üzerine Çelik, ’’Sayın Cumhurbaşkanımız takdirleriyle bu görüşme talebine olumlu cevap vereceğini iletmişti ve DEM Parti'den de görüşme talebi geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın kendi takdirleriyle bu hafta uygun gördükleri bir gün içerisinde Cumhurbaşkanlığı özel kalemi tarafından bu görüşmeye bir randevu ayarlanacaktır’’ dedi.

Ömer Çelik ayrıca, İsrail’in Gazze’deki eylemlerinin, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler parametrelerine aykırı olduğunu söyledi.

Çelik, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın, Türkiye’de Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere cuma günü Türkiye’ye geleceğini de bildirdi.

Anka Haber Ajansı