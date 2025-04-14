Ak Parti Sözcüsü Çelik: "Özgür Özel, Tamamen Niteliksiz Siyasetin Markası Oldu"

Ak Parti Sözcüsü Çelik: "Özgür Özel, Tamamen Niteliksiz Siyasetin Markası Oldu"

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Siyasete emek vermiş ve siyasi hayatımızda iz bırakmış birçok CHP Genel Başkanı oldu. Katılmadığımız çokça fikirleri olsa da bu genel başkanların çeşitli siyasi meselelerde nitelikli yaklaşımlarına şahit olduk. Özgür Özel’in geldiği nokta ise tamamen ‘niteliksiz siyaset’in markası oldu" açıklamasını yaptı.

(ANKARA) - AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Siyasete emek vermiş ve siyasi hayatımızda iz bırakmış birçok CHP Genel Başkanı oldu. Katılmadığımız çokça fikirleri olsa da bu genel başkanların çeşitli siyasi meselelerde nitelikli yaklaşımlarına şahit olduk. Özgür Özel’in geldiği nokta ise tamamen ‘niteliksiz siyaset’in markası oldu" açıklamasını yaptı.

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Samsun mitinginde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin sözlerine verilecek cevabımız, Avrupa’daki aşırı sağcılara, Türkiye içindeki cuntacı ve mandacılara verdiğimiz cevapların aynısıdır. Özgür Özel siyasi tarih bilmiyor, siyasi tarif yeteneğinden yoksun ve siyasi kavramlardan haberdar değil. Özgür Özel’in siyasi söyleminin, Avrupa’daki aşırı sağcılarla bire bir benzerlik göstermesi vahimdir. Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı ifadeler, Türkiye ve İslam düşmanı Avrupalı aşırı sağcı siyasetçilerin düşmanca sözlerinin aynısıdır.

Özgür Özel’in geldiği nokta siyaset alanını değil, siyaset karşıtlığını ifade etmektedir. Siyasete emek vermiş ve siyasi hayatımızda iz bırakmış birçok CHP Genel Başkanı oldu. Katılmadığımız çokça fikirleri olsa da bu genel başkanların çeşitli siyasi meselelerde nitelikli yaklaşımlarına şahit olduk. Özgür Özel’in geldiği nokta ise tamamen ‘niteliksiz siyaset’in markası oldu."

Anka Haber Ajansı

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