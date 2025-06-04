Ak Parti Sözcüsü Çelik: Yeni Anayasa Çalışmalarının İlk Toplantısını Bayramdan Sonra Yapacağız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, "İlk toplantımızı bayram sonrası yapacağız. İhtiyaç oldukça sık sık toplanacağız. Arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyor. Zaten geçmişte bununla ilgili müktesebatımız var. Terörsüz Türkiye meselesi ile ilgili gündemi de takip ediyoruz. Birileri anayasa konuları geldiğinde süreci yanlış konumlandırmak gibi bir şey yapıyor. Anayasa meselesi her meseleyi ilgilendirir. Meseleleri başka şeylere indirgememek lazım. Biz iktidara geldiğimiz günden beri

(ANKARA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, "İlk toplantımızı bayram sonrası yapacağız. İhtiyaç oldukça sık sık toplanacağız. Arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyor. Zaten geçmişte bununla ilgili müktesebatımız var. Terörsüz Türkiye meselesi ile ilgili gündemi de takip ediyoruz. Birileri anayasa konuları geldiğinde süreci yanlış konumlandırmak gibi bir şey yapıyor. Anayasa meselesi her meseleyi ilgilendirir. Meseleleri başka şeylere indirgememek lazım. Biz iktidara geldiğimiz günden beri anayasa meselesi konuşuluyor. Yoğun mesai ve emek vereceğiz bu konuya." dedi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantı gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, "CHP ile bayramlaşacak mısınız?" sorusuna, "Bizim bayramlaşma listemizde CHP vardı. Fakat CHP kendileri bir açıklama yapmışlar. "Hiçbir partiyle bayramlaşmayacağız" diye. Bizim de kendileriyle bayramlaşmamız sözkonusu olmayacak. Bayramlar her şeyin paranteze alındığı, o günlerin anlamlı geçirdiği günler. CHP kimseyle bayramlaşmama kararı almış. Biz genel başkan yardımcımız Belgin Hanım ve heyetler vasıtasıyla bayramlaşmayı sürdüreceğiz. Biz bütün vatandaşlarımız ve CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyoruz." yanıtını verdi.

"Silahların teslim edilmesi konusunda somut, kapsamlı ilerleme görmek istiyoruz"

"YPG ile bir temas mı" sorusu üzerine Çelik, şunları kaydetti:

"SDG'deki ismin "Türkiye'deki yetkililerle teması var" ifadesini biz de gördük. Sürecin adı PKK'nın kendisini feshetmesi ve silahlarını teslim etmesidir. Bu söylem olarak kalmamalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu net bir şekilde ifade ettiler. PKK terör örgütünün bütün şubeleri, uzantıları ve illegal yapılarıyla birlikte feshedilmesi ve silah bırakılması gerekmektedir. PKK'nın uzantılarından ne kastediliyor. Suriye'de SDG, İran'da PEJAK ve benzeri yapılanmalar. Avrupa'da ve dünyanın başka yerlerinde illegal yapılarla terörün finansmanı işlemektedir. Bu terörün ideolojisini yaymakla ilgili birtakım oluşumların kendisini feshetmesi gerekmektedir.

Konu terör örgütünün bütün şubeleri ile kendini feshetmesidir. Net bir şey söyledik; "bununla ilgili olarak silah bırakma süreci tam ve eksiksiz gerçekleştirilmeli bu da Türkiye'nin kuracağı mekanizmalarla teyit edilecektir'. MİT ve TSK'nın terör örgütü silah bırakıyor mu, bırakıyorsa ne düzeyde bırakıyor? Bununla ilgili mekanizmalar hazır. Çok ayları geçmeyen zaman dilimi içinde bu silahların teslim edilmesi konusunda somut, kapsamlı ilerleme görmek istiyoruz.

'Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin onların söylediği manada resmi görüşmesi olmamıştır'

Irak tarafında Bağdat, Erbil, Süleymaniye ile görüşecek konular var. Burada çerçeveli bir strateji, entegre strataji üretiyoruz. DEM Parti ziyaretler yaptı. Bu ziyaretlerin iyi geçtiğini değerlendiriyoruz. Her partinin kendi mevzisinden farklı değerlendirmeleri olabilir. Esas olan fesih ve silah bırakma odağından uzaklaşmamak gerekir.

Suriye ile SDG arasında anlaşma ortaya koyuldu. Anlaşma çerçevesinde o bölgeleri Suriye merkezi hükümetine bırakacak, silahları teslim edecek. Teröre karışmamış unsurlar parti mi kurarlar o Suriye'nin bileceği iştir. Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin onların söylediği manada resmi görüşmesi olmamıştır. Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde herkesle görüşebilinir. Bunun nasıl yönetileceği ile ilgili tablo ortaya çıkarsa istihbarat örgütümüz onlarla temas edecektir. Özerk yapı, otonom bölgelerinin sözde siyasi yapılarıyla Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile görüştük ifadeleri doğru değildir."

Rusya-Ukrayna görüşmeleri

"İstanbul'da bir barış masası görebilecek miyiz?" sorusu üzerine Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Başkan Putin ve Zelenski ve Trump'la telefon görüşmeleri yaptı. Bu masa İstanbul'da kurulduğu zaman ev sahipliğini ve başkanlığını Başkan Erdoğan yapar. Bu net. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafgir tutum geliştirmenin, barışa ihtiyaç duyulduğunda barışa hizmet etmeyeceğini ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanımız Rusya ve Ukrayna ile görüşen tek liderdir. Savaşın çıktığı zaman öncesinden itibaren bazı ülkeler çok kışkırtıcılık yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanımız "Biz hiçbir zaman masadan kalkan taraf olmayız" demiştir. Bunu taraflara da söylemiştir. O aşamaya gelindiğinde sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Başkan Trump'ın, Başkan Putin'in, Zelenski'nin ifadeleri var. Belki daha sonra Dışişleri Bakanları düzeyinde halledilecek meseleler var. O aşamaya geldikten sonra liderler aşamasına geçilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız MYK açılış konuşmasında ifade etti. İstanbul'daki toplantıdan 1 gün önce ağır bir saldırı oldu. Ona rağmen İstanbul'daki masa yıkılmadı. Esir değişimi ile ilgili ve başka konularla ilgili kararlar alındı. Barışın bugün yarın temin edilmesi konusunda değiliz ama nokta nokta oraya gittiğine işaret ediyor İstanbul masası. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı şekilde "Bir gün masa kurulacak iki tarafla da konuşmalıyız" dediği iradenin eseriydi."

"İlk toplantımızı bayram sonrası yapacağız"

Yeni anayasa çalışmaları ve bu konuda oluşturulan komisyonun ne zaman toplanacağına yönelik soru üzerine Çelik, şunları aktardı:

"Yeni anayasa konusunda Cumhurbaşkanımız net şekilde ifade etti. Partimizin yeni anayasa yapılması konusunda iyi bir tecrübesi var. Geçmişte çok çalıştık. Birçok anayasa taslağımız var. Uzman arkadaşlarımız ve partimizin kurmayları tarafından üretilmiştir. Diğer partileri 13-14 sene önce ziyaret etmiştir. Yeni nesillere bir borçtur bu anayasa. Bunu söyleyince konuyu bambaşka yerlere çekiyorlar. Çeşitli müzakereler, pazarlıklardan bahsediliyor. Onlara karşı net prensibi söyleyeyim; bizim buradaki ilkemiz tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak ilkesidir. Yeni anayasayı bu çerçevede yapacağız. Geçmişte de böyleydi. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bir komisyon teşekkül ettirildi. O komisyon akademisyenlerle, sivil toplum örgütleriyle görüşecek. Geçen seferki yöntem olmayabilir. Burada esas olan şudur; sivil bir anayasanın olması demek vatandaşın onayı ve iradesiyle gerçekleşmiş bir anayasanın ortaya çıkması demektir. Bu çerçevede her kesimin görüşü alınacak. Bu konuda önemli müktesebata sahibiz.

'Kimsenin "parlamenter sistem istiyoruz" diyerek anayasadan kaçması doğru bir şey değil'

Temel haklar, çevre hakları konusunda dünyada yapılan tartışmalar var. Denge denetleme sistemi, kuvvetler ayrılığı tartışmaları var. Bunların hepsi ele alınacak. Biz her seferde ödevlerimizi komisyona zamanında yetiştirdik. Şimdi kimsenin parlamenter sistem istiyoruz diyerek anayasadan kaçması doğru bir şey değil. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de demokratik sistem, parlamenter sistem de demokratik sistem. Ancak Türkiye'de yaşananlarla birlikte demokratik konsolidasyon için Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmiştir. Sivil anayasa derken Türkiye Yüzyılı'nın ihtiyaçlarını karşılayacak anayasa. İlk toplantımızı bayram sonrası yapacağız. İhtiyaç oldukça sık sık toplanacağız. Arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyor. Zaten geçmişte bununla ilgili müktesebatımız var. Terörsüz Türkiye meselesi ile ilgili gündemi de takip ediyoruz. Birileri anayasa konuları geldiğinde süreci yanlış konumlandırmak gibi bir şey yapıyor. Anayasa meselesi her meseleyi ilgilendirir. Meseleleri başka şeylere indirgememek lazım. Biz iktidara geldiğimiz günden beri anayasa meselesi konuşuluyor. Yoğun mesai ve emek vereceğiz bu konuya."

Anka Haber Ajansı