AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Özgür Özel’e yapılan saldırı siyaset kurumuna yapılmıştır. Herhangi bir genel başkana veya siyasetçiye yapılan saldırı aynı şekilde demokrasimize yapılmıştır. Bu çerçevede biz bu saldırıyı kendimize de yapılmış görüyoruz. O sebeple de topyekun lanetliyoruz. Bu tip durumlarda asla ayrılığa düşmemek lazım. En önemlisi de siyaset kurumunun her türlü şiddetten uzak durması için 'hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' değerlendirmek lazım. Onun için Sırrı Süreyya’nın vefatıyla

(İSTANBUL) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Özgür Özel’e yapılan saldırı siyaset kurumuna yapılmıştır. Herhangi bir genel başkana veya siyasetçiye yapılan saldırı aynı şekilde demokrasimize yapılmıştır. Bu çerçevede biz bu saldırıyı kendimize de yapılmış görüyoruz. O sebeple de topyekun lanetliyoruz. Bu tip durumlarda asla ayrılığa düşmemek lazım. En önemlisi de siyaset kurumunun her türlü şiddetten uzak durması için "hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için" değerlendirmek lazım. Onun için Sırrı Süreyya’nın vefatıyla da birlikte verdiği mesaj, burada oluşturduğu atmosfer son derece kıymetli" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ömer Çelik şunları söyledi:

"Dostumuz, arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’i son yolculuğuna uğurluyoruz. Gördüğünüz gibi Türkiye’nin bütün renkleri, bütün dinamikleri Sırrı Süreyya Önder’i son yolculuğuna uğurlamak, rahmet dilemek için burada. Bir kere daha kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Kendisi çok uzun zamandır arkadaşımız, dostumuz olan birisi. Hem sanatçı kimliğiyle hem de siyasetçi kimliğiyle Türkiye’de pek çok alanda, memleketin hikayelerini taşıyan, memleketin sorunlarıyla ilgilenen bir arkadaşımızdı. Bizim için son derece üzüntü veren bir vefat oldu. Uzun yıllardır oturur sanat, siyaset konuşuruz. Son zamanlarda Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak özellikle Meclis mesaisi bittikten sonra gece geç saatlerde bir araya geliyorduk arkadaşlarımızla beraber. Bazen sabaha kadar süren istişareler yapıyorduk.

"Tabii en büyük arzusu bizim Terörsüz Türkiye diye tabir ettiğimiz hedefe ulaşılmasıyla ilgiliydi"

Sağlığıyla ilgili olarak biz hep dikkat etmesi gerektiğini söylüyorduk. O da bize hep, ‘Ecel ölüme manidir, inşallah bu günleri görelim ondan sonra sağlığımıza bakarız’ diyordu. Biz de her zaman şunu ifade ettik, ‘İnşallah Terörsüz Türkiye’yi de göreceğiz ve ondan sonrasında da hep beraber oturacağız, kahve içeceğiz’ derdik. Hatta "Biraz acele edelim" diyordu kendi sağlığıyla ilgili olarak da. Takdir böyleymiş. O da takdire, duaya inanırdı. Özel konuşmalarımızda bunlardan da bahsederdik. Tabii en büyük arzusu bizim Terörsüz Türkiye diye tabir ettiğimiz hedefe ulaşılmasıyla ilgiliydi. Geçmişte de biliyorsunuz birçok süreçte yakın bir şekilde beraber çalıştık. Birbirimizi yakından tanıyoruz.

"Önemli olan ortak noktada buluşmaktır"

Türkiye'de iyi şeyler olsun isteyen birisiydi. Tabii fikri ayrılıklar olabilir. Önemli olan ortak noktalara vurgu yapabilmektir. Maalesef benim içimi acıtan... Yüreğim kan ağladı. Bir partinin o şekilde faşistçe bir mesaj, fotoğraf yayınlaması. Aslında içimizde nefretin zaman zaman nasıl kol gezdiğini, nasıl zaman zaman kendisini diri göstermeye çalıştığını gösteriyor. Onun için her zaman söylüyoruz; meşreplerimiz farklı olabilir, mezheplerimiz farklı olabilir, etnik vurgularımız farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti’dir. Türkiye Cumhuriyeti’nde kaderdaşlık temelinde vatandaşlığı güçlendirmek, demokrasiyi güçlendirmek için gayret sarf edenlerin, farklı yol ve yordamlara sahip olabiliriz, kıymetini bilmek lazım. Önemli olan ortak noktada buluşmaktır.

"Sayın Özgür Özel’e yapılan saldırı siyaset kurumuna yapılmıştır"

Bugün de işte Sayın Özgür Özel’e bir nefret saldırısı oldu. Onu da şiddetle lanetliyoruz. Sayın Özgür Özel’e yapılan saldırı siyaset kurumuna yapılmıştır. Herhangi bir genel başkana veya siyasetçiye yapılan saldırı aynı şekilde demokrasimize yapılmıştır. Bu çerçevede biz bu saldırıyı kendimize de yapılmış görüyoruz. O sebeple de topyekün lanetliyoruz. Bu tip durumlarda asla ayrılığa düşmemek lazım. ‘Sen ben yokuz, biz varız’ demek lazım. En önemlisi de siyaset kurumunun her türlü şiddetten uzak durması için hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için değerlendirmek lazım. Onun için Sırrı Süreyya’nın vefatıyla da birlikte verdiği mesaj, burada oluşturduğu atmosfer son derece kıymetli. Kendisine bir kere daha rahmet diliyorum."

Anka Haber Ajansı