Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Sırrı Süreyya Önder'e Geçmiş Olsun Mesajı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e acil şifalar diledi.
(ANKARA)-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e acil şifalar diledi.
DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Önder’e acil şifalar dileyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sn Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz."
Anka Haber Ajansı