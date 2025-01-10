Ak Parti Tbmm Başkanlığı'na 3 Yeni Kanun Teklifi Sundu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler; en düşük emekli aylığının 14 bin 469 liraya yükseltilmesi, Siber Güvenlik Başkanlığı ile sanayi, ticaret ve teknolojiye ilişkin düzenlemeleri içeren 3 ayrı kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı. Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iktidara "kırmızı kart" göstermesine ilişkin olarak, "Kırmızı kart gösterecekse önce kendi belediyelerine kırmızı kart göstersin. Ankara, İstanbul, İzmir gibi bir metreküp doğal gazdan daha fazla, 1,5 kat, 2 kat su bede

(TBMM) - AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler; en düşük emekli aylığının 14 bin 469 liraya yükseltilmesi, Siber Güvenlik Başkanlığı ile sanayi, ticaret ve teknolojiye ilişkin düzenlemeleri içeren 3 ayrı kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı. Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iktidara "kırmızı kart" göstermesine ilişkin olarak, "Kırmızı kart gösterecekse önce kendi belediyelerine kırmızı kart göstersin. Ankara, İstanbul, İzmir gibi bir metreküp doğal gazdan daha fazla, 1,5 kat, 2 kat su bedeli ödenen belediyelere kırmızı kart göstersin de inandırıcılığını test etmiş olalım" ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de yaptığı basın açıklamasıyla; Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni hazırladıklarını ve 3 teklifin de Meclis Başkanlığı'na sunulduğunu ifade etti.

"Teklifimiz, TÜBİTAK’ın öğrencilere ve araştırmacılara desteğinin devamını sağlayacak"

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kanun Teklifi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ve içeriğine ilişkin bilgi veren Güler, şunları söyledi:

"Birinci kanun teklifimiz toplamda 11 maddeden oluşuyor. Özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın TÜBİTAK, KOSGEB ve diğer kendi bünyesindeki görev yapan başkanlıklarla ilgili olarak bazı maddeler Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Bazı alanlardaki hususların kanunla düzenlenmesi gerektiği ifade edilmişti. Düzenlemenin içerisinde; ürüne ilişkin hizmet, muayene, bakım, takip ve kontrol faaliyetlerine yönelik düzenleyici işlemlere veya ürün dışı zorunlu standartlara aykırı hareketler hakkında idari yaptırım ve cezaların uygulanması noktasında teklifimiz var. Kurulduğu günden bu yana burs veren TÜBİTAK’ın öğrencilere ve araştırmacılara desteğinin devamını sağlayacak şekilde teklifimiz var. Kamu maliyesi yönünden ve etkinlik ve verimlilik ilkeleri temelinde TÜBİTAK’ın mali, bürokratik süreçlerden uzak bir çerçevede her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olmasına dair de düzenlememiz bu kanun teklifinde yer alıyor. KOSGEB’in faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi ve KOBİ’lerimize yönelik hizmetlerin etkin bir şekilde sürdürülmesi amacıyla KOSGEB’in gelir kalemlerinde yeni düzenlemeleri hayata geçiriyoruz."

Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'ndeki düzenlemeler

Güler, Siber Güvenlik Başkanlığı ve bu alanda düzenleme yapılmasının gerekliliğine dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Günümüzde dijitalleşmenin hız kazandığı bir dünyada siber güvenlik alanındaki çalışmaların bütün ülkelerin öncelikli bir sorunu haline geldiğini biliyoruz. Milli teknoloji hamlesiyle son 20 yılda yaşanan teknolojik atılımlar ve internet kullanımında gözlenen artış, dijitalleşmenin günlük hayatımızdaki etkisini hem görünür hem çok etkili hale getirmektedir. Ancak bu gelişmelerle birlikte siber tehditler artmış ve konvansiyonel savaşlar yerine hibrit ve asimetrik savaşlara bırakmıştır. Devletler, özellikle siber aktörler başta olmak üzere; terör örgütleri, organize suç örgütleri ve bireysel motivasyonla hareket eden siber tehdit aktörleri devlet kurumları, savunma sanayi, enerji, finans, ulaşım, sağlık ve haberleşme sistemleri gibi kritik altyapılar ile her türlü teknolojik cihazı hedef alan siber saldırıların da yoğunlaştığını görüyoruz. 2024 yılı itibarıyla küresel ölçekte siber saldırıların yoğunluğu artmaya devam etmiştir. Özellikle yapay zeka teknolojilerinin ilerlemesine paralel olarak siber saldırıların daha karmaşık ve gelişmiş yöntemlerle artış gösterdiğini görmekteyiz ve bu durumun milli güvenliğimize karşı büyük bir tehdit oluşturduğu ortaya çıkmaktadır."

Türkiye'nin "çatı mevzuat" özelliği taşıyan kapsamlı bir siber güvenlik kanununa sahip olmadığına dikkati çeken Güler, teklifle bu açığın kapatılacağını belirtti. Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nin 22 maddeden oluştuğunu bildiren Güler, teklife ilişkin şunları söyledi:

"Teklifte, kamu kurumları ve kritik altyapı kuruluşlarının bilişim sistemlerinde oluşabilecek siber güvenlik olaylarının merkezi bir bakış açısıyla izlenmesi, tespiti ve bertaraf edilmesine yönelik maddeler var. Diğer bir maddede kamu kurumları ile kritik altyapı kuruluşlarının siber mukavemetinin ve siber olgunluk seviyesinin artırılmasını hedefliyoruz. Ayrıca diğer maddede, siber güvenlik alanında geliştirilen politikaların ulusal satıhta etkin bir şekilde uygulanması da sağlanmaya çalışılacaktır."

"İş gücü maliyetlerini azaltmak üzere işverenlere aylık 1000 lira asgari ücret desteği sağlanacak"

En düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ise 9 maddeden oluştuğunu söyleyen Güler, bu teklifle AYM'nin iptal kararları doğrultusunda da düzenlemelere gidileceğini aktardı.

Terör örgütleriyle ve örgütlü suçlarla mücadele etmek amacıyla suça konu edilen ve suçtan elde edilen mal varlıklarının yönetilmesi noktasında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyumluk görevinde kullanacağı hak ve yetkilerin yeniden belirleneceğini ifade eden Güler, Devlet Denetleme Kurulu'nun kamuya yararlı dernek, vakıf ile kooperatif ve birliklere ilişkin görevlerine, Kurul'da görev yapan denetçilerin görev ve yetkilerine ve belirli hallerde ilgili Kurul üyesi veya denetçinin görevden uzaklaştırma tedbirini önermesine, bu tedbirin memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında uygulamasına yönelik değişikliğin de teklifte bulunduğunu ifade etti. Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emeklilerimize ve hak sahiplerine dosya bazında 12 bin 500 lira olarak ödenen aylık rakam, 14 bin 469 lira olarak teklifte yer alıyor. İşverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumaları şartıyla 2016 yılından 2024 yılının sonuna kadar olan dönemde her yıl asgari ücret desteğini sağlıyorduk, bunu da devam ettiriyoruz. Kanun teklifimiz ile 2025 yılı Ocak ila Aralık aylarında istihdamı desteklemek, iş gücü maliyetlerini azaltmak üzere işverenlere, finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde aylık 1000 lira asgari ücret desteği sağlanması da teklifimizde yer almaktadır."

"Kırmızı kart gösterecekse kendi belediyelerine kırmızı kart göstersin"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün Mersin'de iktidara "kırmızı kart" gösterdiğini belirtmesi üzerine, şunları söyledi:

"Kırmızı kart gösterecekse önce kendi belediyelerine kırmızı kart göstersin. Bir örnek verelim, bu kartı önce şu İzmir'e bir göstersin. Belediye Kanunu'nun en temel görevlerinden olan atık su, kanalizasyon, içme suyu gibi faaliyet alanlarında hiçbir başarısı olmayan, İzmir Körfezi'ni adeta balıklar ve canlılar için yaşanmaz hale getiren belediyesine kırmızı kart göstersin. SGK borcunu ödemeyen, en sonunda duyduk ki artık maaş da ödeyemiyormuş, kırmızı kartını göstersin de bir inandırıcılığını görelim. Şu yüksek düzeyli vaatlerini, ekonomik bilgilerini de İstanbul'da, Ankara'da göstersinler bilelim. Ankara'da ve İstanbul'da bir metreküp doğal gazdan daha pahalı su bedeli ödeniyor. Ankara, İstanbul, İzmir gibi bir metreküp doğal gazdan daha fazla, 1,5 kat, 2 kat su bedeli ödenen belediyelere kırmızı kart göstersin de inandırıcılığını test etmiş olalım."

Anka Haber Ajansı