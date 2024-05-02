Ak Parti Ve Chp Liderleri Arasındaki Görüşme Bir Buçuk Saat Sürdü

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün AK Parti Genel Merkezi’nde bir buçuk saat süren bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından Özel, herhangi bir açıklamada bulunmadı. Gazetecilerin ısrarlı sorularına karşılık "teşekkürler arkadaşlar" karşılığını veren Özel, görüşmeyi kurmaylarıyla değerlendirmek üzere CHP Genel Merkezi'ne geçti.

HABER: GÜLARA SUBAŞI / KAMERA: ÜNAL AYDIN

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün AK Parti Genel Merkezi’nde bir buçuk saat süren bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından Özel, herhangi bir açıklamada bulunmadı. Gazetecilerin ısrarlı sorularına karşılık "teşekkürler arkadaşlar" karşılığını veren Özel, görüşmeyi kurmaylarıyla değerlendirmek üzere CHP Genel Merkezi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Merkez’nde bir araya geldi. CHP lideri Özel'i, parti genel merkezine gelişinde AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile Cumhurbaşkanlığı Protokol Müdürü Barkın Kayaoğlu karşıladı. Özel'e emekli büyükelçi, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan eşlik etti. Parti binasına girişteki karşılamanın ardından, görüşmenin gerçekleştiği makam katına çıkıldı. Erdoğan asansörden inen Özel'i koridorda karşıladı ve her iki lider burada tokalaştı. Makam odasına geçen liderler hem ayakta hem koltuklarda, görüşmeyi izleyen basın ekibine poz verdi. Erdoğan'ın oturduğu koltuğun arkasındaki duvarda AKP logolarının bulunduğu bir fon, önünde ise Cumhurbaşkanlığı forsu ile Türk bayrakları ve parti flaması yer aldı.

Görüşmede, Mustafa Elitaş ile CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan da bulundu. Görüşme bir buçuk saat sürdü.

Bu arada, Erdoğan tarafından Özel'e verilen ve üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan karton çanta içindeki hediye Özel'in korumaları tarafından makam aracına götürüldü.

CHP ve AK Parti arasında 8 yıl sonra sonra genel başkan düzeyinde gerçekleşen görüşmeye basının ilgisi yoğun oldu. Çok sayıda televizyon kanalı ziyareti izleyicilerine AK Parti Genel Merkezi'nin önünden canlı yayınlarla aktardı. Gazetecilere, çay ve üzerinde "Türkiye Yüzyılı" yazılı pakette çikolata ikram edildi.

CHP ile AKP arasında genel başkan düzeyindeki son görüşme, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile dönemin AK Parti Genel Başkanı ve Başbakanı Binali Yıldırım arasında AK Parti Genel Merkezi'nde 22 Eylül 2016'da gerçekleşmişti.

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Ramazan Bayramı dolayısıyla aramış ve bayramını kutlamıştı. Özel, bu telefon görüşmesinin ardından Erdoğan ile kısa süre sonra yüz yüze de görüşeceklerini belirtmişti.

16 Nisan günü, kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Özel’in bu ifadeleri üzerine; “CHP’nin Genel Başkanı Sayın Özel’e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz” demişti.

Ardından genel başkanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 104’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda bir araya gelmiş ve çay içmişti.

Özel, son olarak dün partisinin önceki genel başkanları; Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak görüşmeyle ilgili görüş ve önerilerini almıştı.

Anka Haber Ajansı