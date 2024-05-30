Ak Parti Yarın Kızılcahamam'da Kampa Giriyor

Ak Parti Yarın Kızılcahamam'da Kampa Giriyor

AK Parti'nin Kızılcahamam'da gerçekleştireceği 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yarın başlıyor.

(ANKARA) - AK Parti'nin Kızılcahamam'da gerçekleştireceği 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yarın başlıyor. Milletvekilleri yarın Kızılcahamam'da toplanacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştireceği 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yarın milletvekillerinin Kızılcahamam'da toplanmasıyla başlıyor. AK Parti kampı, 1 Haziran Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayıp, 2 Haziran Pazar günü kapanış konuşmasıyla sona erecek. Kampa milletvekili ve genel merkez yönetimi katılacak.

Kampta, yerel seçim sonuçlarının değerlendirileceği, ayrıca partinin bundan sonra izleyeceği yol haritasının belirleneceği öğrenildi.

Anka Haber Ajansı

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