Ak Parti'den Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararlarını Düzenleyen Yeni Kanun Teklifi

(ANKARA) - AK Parti, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararlarını düzenleyen yeni torba kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

AK Parti, 19 maddeden oluşan Bazı Kanun ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklif, Devlet Memurları Kanunu, Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun, Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu, Savunma Sanayii Kanunu ve Kamu İhale Kanunu’nda yer alan ve Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen bazı maddelerin yeniden düzenlenmesini içeriyor.

Teklifle kamu kurumlarında yarışma sınavı ile alınacak personel için 35 yaş sınırı getirilirken görevden ayrılan vergi denetçilerinin üç yıl boyunca denetledikleri mükelleflerle ilişki kurmaları da yasaklanıyor.

Kanun teklifine göre TRT’nin şirket kurma, ortaklık tesis etme ve personel istihdamına ilişkin hükümleri yeniden tanımlanırken, kurumun özel hukuk hükümlerine tabi personel yapısı netleştiriliyor. Savunma Sanayii Başkanlığı projelerinde görevli personelin yetki alanları da teklifle beraber genişletilirken, Kamu İhale Kurulu üyeleri için siyasi parti bağlantısının yasaklanması da öneriliyor.

Kanun teklifiyle ayrıca Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı’nın Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından seçilmesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu üyelerinin taşıması gereken nitelikler yeniden düzenleniyor.

Anka Haber Ajansı