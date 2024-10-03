Ak Parti'Li Çorum Belediye Başkanı Aşgın: ''seçim Zamanı Gaza Basarız, Sonra Rölantiye Geçeriz"

AK Parti’li Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Yani düşünün bütün belediyeler öyledir. Biz de öyleyizdir mutlaka seçim döneminde bir gaza basarız. Şöyle her yeri bir kazar, yaparız, ederiz. Ama seçim bitince bir rölantiye geçeriz. Ama biz öyle yapmamışız" dedi.

Haber: Erkan Karaca

(ÇORUM) - AK Partli’li Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Yani düşünün bütün belediyeler öyledir. Biz de öyleyizdir mutlaka seçim döneminde bir gaza basarız. Şöyle her yeri bir kazar, yaparız, ederiz. Ama seçim bitince bir rölantiye geçeriz. Ama biz öyle yapmamışız" dedi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sekiz halk otobüsü ve bir çekicinin anahtar teslim töreninde yaptığı konuşmada, belediyelerin seçim dönemlerindeki çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aşgın, belediyelerin seçim dönemlerinde yoğun bir çalışma temposuna girdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

''2024’te seçime girdik. Biz yanlış hatırlayabilirim rakamı, biz 55 bin ton litre mazot kullanmışız 1 yıl içeresinde. Ama şu an da geldiğimiz daha dokuzuncu ay bitmiş, onuncu ay bitmiş şu anda kullandığımız mazot 59 bin ton. Daha yılın sonuna kadar kaç olacağı da belli değil. Yani düşünün bütün belediyeler öyledir. Biz de öyleyizdir mutlaka seçim döneminde bir gaza basarız. Şöyle her yeri bir kazar, yaparız, ederiz. Ama seçim bitince bir rölantiye geçeriz. Ama biz öyle yapmamışız. Aynen Sezai Karakoç’un dediği gibi biz "yarış bittikten sonra da koşan atlarız" hamdolsun.''

Anka Haber Ajansı