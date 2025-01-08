Ak Partili Cüneyt Yüksel: ''Suriye En Çokta Bizim Meselemizdir''

(ANKARA) - TBMM Adalet Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, İsrail'in Suriye'ye ait Golan tepelerinden çekilmesini istedi. "Suriye en çokta bizim meselemizdir" diyen Yüksel, "'Suriye'nin yeniden inşasında elimizden gelen yardımı eksiksiz biçimde yerine getirmeye çalışacağız'" ifadesini kullandı.

TBMM Adalet Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında İsrail'in Suriye'ye ait Golan Tepeleri'nden çekilmesini istedi ve Birleşmiş Milletler'e çağrı yaptı. Yüksel şunları söyledi:

''Esed rejiminin düşmesi bölgedeki dengeleri değiştirmiştir. Tüm planlarını bu kanlı ve zalim rejimin devamı üzerine kuran devletler Suriye halkının yapmış olduğu devrimi kabullenememektedir. Bu devletlerin başında ise İsrail gelmektedir. 7 Ekim 2023 tarihinden beri Gazze'de vahşi bir soykırım uygulayan İsrail, 2024 yılında savaşı Lübnan topraklarına da taşımıştır. 8 Aralık'tan bu yana Suriye'ye devam eden saldırılarını da yoğunlaştırmıştır. Bölgeden gelen bilgilere göre, İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletiyor. İsrail'in buralardan çekilmesi gerekiyor. İsrail, başkent Şam olmak üzere çok sayıda yere son bir ayda hava saldırısı gerçekleştirdi. Tüm bu saldırılar Birleşmiş Milletler şartının ikiye dördüncü maddesindeki "kuvvet kullanma yasağının" ihlalini teşkil ediyor. Bu saldırılar uluslararası barışa yönelik de ciddi tehdit oluşturmaktadır. BMGK'nın vakit kaybetmeksizin İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki silahlı saldırıları engelleyen ve bir daha tekrarlanmamasını sağlayacak kararlar alması gerekmektedir.

''Suriye en çokta bizim meselemizdir''

Suriye'de tekrar güneş doğdu. Artık geçmişin acılarını unutmadan sağlam bir geleceğin inşasına başlanacağını umut ediyoruz. Bu süreçte Türkiye hem insan haklarına gösterdiği saygı hem de Suriye halkına verdiği destekle yüz akıyla çıktı. Kamuoyu baskısının en çok arttığı dönemde bile Suriyeli kardeşlerimzin arkasında durduk. Onların zorla gönderilmesine razı olmayacağımızı dile getirdik. Neredeyse her bir Suriyeli Türkiye'ye teşekkür ediyor. Suriye'nin yeniden inşasında elimizden gelen yardımı eksiksiz biçimde yerine getirmeye çalışacağız. Suriye'deki istikrarsız ortam bir yandan da terörizm tehlikesini ortaya çıkarmıştır. Türkiye bu konuda da inisiyatif alarak Suriye'nin kuzeyinde hem PKK/PYD hem de DEAŞ terör örgütüyle mücadele etmiştir. Türkiye masum sivillerin korunması için Astana sürecine de katkı vermiştir. Türkiye gerek mali gerekse siyasi konularda Suriye'de inşa edilecek düzene destek olacaktır. Suriye en çokta bizim meselemizdir. Bu yüzden ırkçı hezeyanlara kapılmadan vicdanlı olarak meselelere yaklaşmamız gerekmektedir.''

Anka Haber Ajansı