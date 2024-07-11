Ak Partili Menemen Belediye Başkanı Pehlivan'a İşçilerden Islıklı Protesto

Ak Partili Menemen Belediye Başkanı Pehlivan'a İşçilerden Islıklı Protesto

AK Partili Aydın Pehlivan'ın Belediye Başkanı olduğu Menemen Belediyesi'nde işten çıkarılan belediye emekçileri, eylemlerinin 45 gündür sürdürüyor. İşlerini geri isteyen belediye emekçileri, bugün Başkan Pehlivan'ı ıslıklarla protesto etti.

(İZMİR)- AK Partili Aydın Pehlivan'ın Belediye Başkanı olduğu Menemen Belediyesi'nde işten çıkarılan belediye emekçileri, eylemlerinin 45 gündür sürdürüyor. İşlerini geri isteyen belediye emekçileri, bugün Başkan Pehlivan'ı ıslıklarla protesto etti.

İzmir'in Menemen ilçesinde AK Partili Aydın Pehlivan yönetimindeki Menemen Belediyesi'nde mayıs ayının son haftasında işten çıkarılan işçiler, eylemlerine devam ediyor. 45 gündür eylemlerini sürdüren belediye emekçileri, bugün Srebrenitsa Soykırımı'nın 29'uncu yıl dönümü dolayısıyla ilçede düzenlenen anma etkinliklerinde Başkan Pehlivan'ı protesto etti.

Menemen Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Srebrenitsa Soykırım Anıtı önünde gerçekleşen törende işçiler, "İşimizi geri istiyoruz" yazılı pankart açarak Başkan Pehlivan'ı konuşması sırasında ıslıklarla protesto etti. Konuşmasında işçilerin eylemlerine tepki gösteren Aydın Pehlivan, "Kıymetli arkadaşlarımız saygıya davet ediyorum sizleri. Bugün burada Aydın Pehlivan'la ilgili bir etkinlik yapılmıyor" dedi.

Anka Haber Ajansı

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