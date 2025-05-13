Ak Parti’li Sultangazi Belediye Başkanına "Sınırsız Yetki" Yargıdan Döndü

İstanbul 2. İdare Mahkemesi, mülkiyeti belediyeye ait taşınmazların satışı için tüm yetkiyi, AK Parti’li Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'a veren Belediye Meclis kararını iptal etti. Kararda, "verilen yetkinin sınır ve kapsamının açıkça ortaya konulmadığı, bu haliyle belediye meclisine ait olan karar alma yetkisinin, belediye başkanına fiilen devredilmesi" sonucunu doğuracağı vurgulandı.

(İSTANBUL) - İstanbul 2. İdare Mahkemesi, mülkiyeti belediyeye ait taşınmazların satışı için tüm yetkiyi, AK Parti’li Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'a veren Belediye Meclis kararını iptal etti. Kararda, "verilen yetkinin sınır ve kapsamının açıkça ortaya konulmadığı, bu haliyle belediye meclisine ait olan karar alma yetkisinin, belediye başkanına fiilen devredilmesi" sonucunu doğuracağı vurgulandı.

Sultangazi Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Hüseyin Kara, Belediye Meclisi’nde geçen yıl ekim ayında alınan ve Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun’a, belediyeye ait gayrimenkullerin satışı konusunda yetki veren kararın iptali istemiyle İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

Kara, dava dilekçesinde, CHP’li üyelerin de karşı çıktığı, AK Parti ve MHP’li üyelerin oylarıyla oy çokluğuyla alınan Belediye Meclisi kararında, "Mülkiyeti idaremize ait olan taşınmazlar için yapılan ve yapılacak olan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri sonucu oluşacak bağımsız bölümlerin belirlenmesi, belirlenen bağımsız bölümlerin satışı, kamulaştırma, takas/trampa ile sosyal donatı alanlarındaki işgallerin tasfiyesi işlemlerinde kullanılması ve bu işlemlerle ilgili sözleşmelerin imzalanması için Belediye Başkanımız Av. Abdurrahman Dursun’a yetki verilmesi uygun görülmüştür" denildiğini aktardı.

CHP'li Kara, Sultangazi Belediye Meclisi'nin 10 Ekim 2024 tarihli kararının, "hukuka aykırı olduğunu, yetki devri kararında sınırlayıcı bir koşulun bulunmadığını ve satışla ilgili Belediye Başkanına geniş yetki verildiğini" belirterek, iptalini istedi.

Mahkeme oy birliğiyle iptal etti

İstanbul 2. İdare Mahkemesi, başvuruyu 5 Mayıs 2025'te karara bağladı. Mahkeme, oybirliği ile aldığı kararda, dava konusu işlemi iptal etti.

Kararda, "Verilen yetkinin sınır ve kapsamı açıkça ortaya konulmaksızın tesis edilen meclis kararının, bu haliyle, birçok konudaki belediye meclisine ait olan karar alma yetkisinin belediye başkanına fiilen devredilmesi mahiyetinde neticeleri doğuracağı sonucuna varıldığından, tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık görülmemiştir" denildi.

Mahkeme, dava konusu işlemin iptali nedeniyle bin 776 liralık yargılama gideri ile karar tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 18 bin liralık avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, yargılama giderinin idare üzerinde bırakılmasına hükmetti.

İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin kararına, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde itiraz edilebilecek. İtirazı, Bölge İdare Mahkemesi karara bağlayacak.

Anka Haber Ajansı