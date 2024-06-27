Ak Parti'nin İlk Dışişleri Bakanı Yakış İçin Tbmm'de Cenaze Töreni Düzenlendi

Ak Parti'nin İlk Dışişleri Bakanı Yakış İçin Tbmm'de Cenaze Töreni Düzenlendi

85 yaşında hayatını kaybeden AK Parti’nin ilk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tören düzenlendi. Yakış, AKP'ye yönelttiği eleştiriler nedeniyle kurucusu da olduğu partiden 28 Mart 2016'da ihraç edilmişti.

(TBMM)- 85 yaşında hayatını kaybeden AK Parti’nin ilk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tören düzenlendi. Yakış, AKP'ye yönelttiği eleştiriler nedeniyle kurucusu da olduğu partiden 28 Mart 2016'da ihraç edilmişti.

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Yakış'ın eski mesai arkadaşları, milletvekilleri ile ailesi ve yakınları katıldı. Törenin ardından Yakış’ın ailesi, taziyeleri kabul etti.

Eski diplomat olan Yakış, AKP'nin kurucu üyesi olarak siyasete atıldı. 3 Kasım 2002’de düzenlenen genel seçimlerde Düzce’den milletvekili seçildi. 18 Kasım 2002 tarihinde de Dışişleri Bakanı olarak atanan Yakış, 14 Mart 2003 tarihine kadar bu görevde kaldı. Daha sonraki hükûmet değişikliğinde, görevini Abdullah Gül'e bıraktı.

Yakış, AKP'ye yönelttiği eleştirilerle dikkat çekmesinin ardından kurucusu da olduğu partiden 28 Mart 2016'da ihraç edildi.

Anka Haber Ajansı

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