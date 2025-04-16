Ak Parti'nin Yönetimindeki Ezine'de Ekrem İmamoğlu Standına Zabıta Müdahalesi

Ak Parti'nin Yönetimindeki Ezine'de Ekrem İmamoğlu Standına Zabıta Müdahalesi

Çanakkale'nin AK Partili Ezine Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, İstanbul’un Silivri ilçesindeki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla açılan imza standını kaldırmak isteyince gerginlik yaşandı.

(ANKARA) - Çanakkale'nin AK Partili Ezine Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, İstanbul’un Silivri ilçesindeki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla açılan imza standını kaldırmak isteyince gerginlik yaşandı.

Ezine Belediyesi zabıta ekipleri, İmamoğlu’na destek amaçlı standı kaldırmak istedi. Bu sırada CHP’liler ile zabıta arasında arbede yaşandı.

CHP Çanakkale Gençlik Kolları Başkanlığından yapılan açıklamada, "Çanakkale Ezine'de Ekrem İmamoğlu’na destek amaçlı yürüttüğümüz imza kampanyasında bizleri engellemek adına yapılan uygulama doğru yolda emin adımlarla ilerlediğimizin göstergesidir. Yapılan haksızlıklar karşısında dimdik ayaktayız. Olaya maruz kalan arkadaşlarımızın da yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

Anka Haber Ajansı

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