Akçakoca Chp İlçe Örgütünden "Kırmızı Kart" Eylemi

Haber: Tuncay Türkgülü

(DÜZCE) - CHP Akçakoca İlçe Başkanlığı tarafından ilçe meydanında "kırmızı kart" eylemi düzenledi. CHP Akçakoca İlçe Başkan Yardımcısı Ali Fuat Akpınar, "Ülkemizde birçok evde çorba kaynamıyor, çocuklarımız doğru beslenemiyor. Bilim insanları iyi beslenemeyen çocukların bodurlaştığını belirtiyor. Geçmiş yıllarda çöpten besin toplama görüntüleri artık normal görüntüler haline geldi" dedi.

CHP Akçakoca İlçe Başkanlığı, Akçakoca Cumhuriyet Meydanı’nda "kırmızı kart" eylemi düzenledi.

Eylemde konuşma yapan CHP Akçakoca İlçe Başkan Yardımcısı Ali Fuat Akpınar, ''Ülkemizin önemli ve tehlikeli günlerden geçtiğini biliyorsunuz. Her gün ya bir soruşturma ya bir siyasinin tutuklanması ya da suçlamalarla, açıklamalarla gündemi yaşıyoruz. Ülkeyi yönetenlerin, "Bu kadar da olmaz, olamaz" denilebilecek uygulamalarda bulunup ülkenin sabır sınırlarını zorladığını görüyoruz. Daha geçtiğimiz seçimlerde muhalefet yöneticilerine "PKK ile iş birliği yapıyor" diyerek montaj videolarını kamuoyuna televizyonlardan pompalanırken, üç aydır iktidarın ortağı hayal bile edemeyeceğimiz eli kanlı Apo ile kucak kucağa, Apo'yu nasıl serbest bırakabiliriz planı içindeler" dedi.

Akpınar, "Ülkemizde birçok evde çorba kaynamıyor, çocuklarımız doğru beslenemiyor. Bilim insanları iyi beslenemeyen çocukların bodurlaştığını belirtiyor. Geçmiş yıllarda çöpten besin toplama görüntüleri artık normal görüntüler haline geldi" diye konuştu.

"Karşımızdakiler sağır, dilsiz ve kör"

Bir kadın katılımcı, "'Ne kadar sesimiz duyulur bilemiyorum, maalesef karşımızdakiler sağır, dilsiz ve kör'" diye tepki gösterdi.

Başka bir katılımcı da "'Büyük bir tepki olması lazım. Olmadığı zaman görüyorsun işte, her gün birimizi alıyorlar. Bu kantar bir gün herkesi tartar. Bu adalet, hukuk bir gün herkese lazım olur. Herkesin düşüncesi belli, bir tepki göstermemiz lazım. Yoksa bugün seni, yarın beni sırayla alacaklar'" diye konuştu.

Anka Haber Ajansı