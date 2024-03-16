Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu, Akselendi'de Halkla Buluştu

Akhisar Belediye Başkanı ve CHP Akhisar Belediye Başkan Adayı Besim Dutlulu, Akselendi Mahallesi’nde vatandaşın yoğun ilgisi ve desteğiyle karşılandı. Başkan Dutlulu, “Yıllardır hizmetten mahrum kalan, siyasetçilerin seçimden seçime hatırladığı Akselendi’ye 5 yılda çok güzel hizmetler kazandırdık; her fırsatta ziyaret ederek hatırlarını sorduk. Akselendi halkımızın 31 Mart seçimlerinde de sandıkları patlatacağına ve hizmete, çalışkanlığa oy vereceklerine yürekten inanıyorum” dedi.

Akhisar Belediye Başkanı ve CHP Akhisar Belediye Başkan Adayı Besim Dutlulu, Akselendi Mahallesi’nde vatandaşın yoğun ilgisi ve desteğiyle karşılandı. Başkan Dutlulu, “Yıllardır hizmetten mahrum kalan, siyasetçilerin seçimden seçime hatırladığı Akselendi’ye 5 yılda çok güzel hizmetler kazandırdık; her fırsatta ziyaret ederek hatırlarını sorduk. Akselendi halkımızın 31 Mart seçimlerinde de sandıkları patlatacağına ve hizmete, çalışkanlığa oy vereceklerine yürekten inanıyorum” dedi.

Akselendi Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Dutlulu, mahalle sakinleri tarafından havai fişekler ve meşaleler eşliğinde karşılandı.Başkan Dutlulu’ya ziyaretlerde eşi Özge Dutlulu, Cumhuriyet Halk Partisi Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet, İyi Parti Akhisar Eski İlçe Başkanı Halil Korkmaz, meclis üyesi adayları da eşlik etti.

“AKSELENDİ’NİN HİZMET YAPANA OY VERECEĞİNE İNANIYORUM”

Akselendi halkına seslenen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, konuşmasında 5 yılda Akhisar’a ve Akselendi Mahallesi’ne gerçekleştirdiği hizmetlerden bahsetti. Yeni meydan çalışması, sıcak ve soğuk asfalt çalışmaları, parke taş çalışmaları, çocuk oyun parkı, arazi yolu çalışmaları, sosyal ve kültürel çalışmalar gibi birçok alanda çok güzel hizmetler yaptıklarını söyleyen Başkan Dutlulu, “Yıllardır hizmetten mahrum kalan, siyasetçilerin seçimden seçime hatırladığı Akselendi’ye 5 yılda çok güzel hizmetler kazandırdık, her fırsatta ziyaret ederek hatırlarını sorduk. Bu akşam bizleri coşkuyla karşılayan Akselendi halkımızın 31 Mart seçimlerinde de sandıkları patlatacağına ve hizmete, çalışkanlığa oy vereceklerine yürekten inanıyorum. Misafirperverlikleri ve destekleri için Akselendi halkımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

“BİZ SEÇİMDEN SEÇİME GELEN SİYASETÇİLER GİBİ DEĞİLİZ”

Akselendi’yi seçimden seçime ziyaret edenlerin aksine her fırsatta Akselendi’yi ziyaret ettiğini ve vatandaşların ihtiyaçlarını öğrenerek hizmetleri hayata geçirdiklerini belirten Başkan Dutlulu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu benim Akselendi’ye son bir ayda ikinci gelişim. Akselendi’ye güzel eser ve hizmetler kazandırdık. Şimdiye kadar yaptıklarımız işin başlangıcıydı; inşallah sizlerin desteğiyle ikinci dönemimizde daha da güzel hizmetler yapacağız.

Akselendi’ye çivi çakmayanlar, seçim haricinde sizi ziyarete gelmeyenler, şimdi sizden gelip oy istiyorlar. Biz seçimden seçime gelen siyasetçiler gibi değiliz. Bizi onlarla karıştırmayın. Sen 10 sene boyunca, 2014 yılından bu yana kaç kez Akselendi’ye geldin, 2014’te Akselendi Belediyesi'ni kapatarak bu halka en büyük kötülüğü yaptın ve bir daha uğramadın. Şimdi ne hakla gelip oy istiyorsun diye sorarlar adama.

Ama Akselendi halkımız hiç merak etmesin; biz bu görevde olduğumuz sürece Akselendi’yi sürekli ziyaret edecek ve Akselendi halkımız hangi hizmeti isterse onu yapacağız. İnşallah Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde de Ferdi Zeyrek kazandığında içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını da yenileyeceğiz. Akselendi halkı, hak ettiği belediyecilik hizmetlerine bizimle kavuşacak.”

Anka Haber Ajansı