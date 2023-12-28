Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu, Esnaf Ziyaretlerini Sürdürüyor

Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu, Esnaf Ziyaretlerini Sürdürüyor

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet ve ilçe yönetimiyle birlikte Nuri Giyik Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet ve ilçe yönetimiyle birlikte Nuri Giyik Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Dutlulu, esnafı tek tek dolaşarak yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi, onların öneri ve görüşlerini dinledi.

Başkan Dutlulu, "Bugün sanayi esnafımızı ziyaret ederek hem hatırlarını sorduk hem de bereketli kazançlar diledik. İhtiyaç duyulan her alanda hizmetlerimizi sürdürecek, esnafımızın ve şehrimizin gelişimi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sanayi esnafımıza misafirperverlikleri ve güzel dilekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Anka Haber Ajansı

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