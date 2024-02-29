Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu'dan Dağdere Mahallesi’ne Ziyaret

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek ile birlikte Dağdere Mahallesi’ni ziyaret etti. Başkan Dutlulu, “Hangi siyasi görüşten olursanız olun, lütfen hizmet yapacak kişiye oy verin. Sizi ayağına çağıranlara değil, sizin ayağınıza en çok gelenlere oy verin” dedi.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek ile birlikte Dağdere Mahallesi’ni ziyaret etti. Başkan Dutlulu, “Hangi siyasi görüşten olursanız olun, lütfen hizmet yapacak kişiye oy verin. Sizi ayağına çağıranlara değil, sizin ayağınıza en çok gelenlere oy verin” dedi.

Başkan Dutlulu, CHP Manisa Milletvekili A. Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek, CHP İlçe Başkanı Hayriye Hacet ve Akhisar Belediyesi Meclis Üyesi Adayları ile birlikte Dağdere’yi ziyaret etti. Dağdere Mahallesi sakinlerine seslenen Başkan Dutlulu, şunları söyledi:

“Dağdere’nin evladı Hüseyin Kuk ağabeyimle birlikte karşınızdayım. 2019 seçimlerinde Dağdere sandıkları patlatmış ve tercihini bizden yana kullanmıştı. Ben de Belediye Başkanlığı mazbatamı almamın ertesi günü ilk ziyaretimi buraya yaptım ve Dağdere halkımızla birlikte şükür namazımızı Dağdere Cami’de kıldık. Şimdi çok çalışmanın ve sizlere çok güzel hizmetler kazandırmanın verdiği onurla karşınızdayım ve desteklerinizi istiyorum. Dağdere’ye benim kadar gelen, Dağdere’yi benim kadar ziyaret eden siyasetçi yok. Siz buna şahitsiniz. Nasıl olsa Dağdere bize oy veriyor deyip burayı yıllarca ihmal ettiler. Ama biz öyle yapmadık. Yıllarca hizmetten mahrum kalan beldelerimiz bizimle birlikte hizmete kavuştu. Dağdere halkı ne istediyse onu yaptık. Şimdi beni yine seçerseniz size söz veriyorum; ne ihtiyacınız varsa yapacağım, yine sizleri ziyaret edecek ve yanınızda olacağım. Hepimizin gönlünde bir siyasi parti yatar, buna saygı duyuyorum. Ama belediyecilik hizmet işidir. AK Partili, MHP’li, İYİ Parti’li veya CHP’li hangi siyasi görüşten olursanız olun, lütfen hizmet yapacak kişiye oy verin. Sizi ayağına çağıranlara değil, sizin ayağınıza en çok gelenlere oy verin. Ben çalışkanlık konusunda iddialıyım. Hepiniz de yaptığımız işlere şahitsiniz. Size söz veriyorum Dağdere’de her şey çok güzel olacak.”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek de şöyle konuştu:

“Dağdere Mahallemizin ihtiyaçlarını biliyorum ve size söz veriyorum sizi sürekli ziyaret edecek ve eksiklikleri gidermek için sürekli yanınızda olacağım. Çiftçilerimizin tarım ürünlerini saklaması için soğuk hava deposu, tarımsal kalkınma destekleri, Dağdere-Yeğenoba arasında her dönem söz verilen köprüyü yapmak benim boynumun borcudur. Bunların yanı sıra Dağdere’nin tüm altyapısını yapacağız. Söz veriyorum. Büyükşehir’de Cengiz Ergün’ü değiştirin ve gelecek hizmetleri görün. Bunlara oy atmaya devam ederseniz ne sizi ziyaret ederler ne de size hizmet yaparlar. Ama ben çok çalışacağıma söz veriyorum.”

Ferdi Zeyrek, konuşmaların ardından Dağdere halkı ile birlikte Zeybek oynadı.

Anka Haber Ajansı