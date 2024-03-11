Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu'dan Kapaklı Mahallesi'ne Ziyaret

Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu'dan Kapaklı Mahallesi'ne Ziyaret

Manisa Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Kapaklı Mahallesi'ne ziyarette bulundu Başkan Dutlulu’ya, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay da eşlik etti.

Manisa Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu Kapaklı Mahallesi'ne ziyarette bulundu. Başkan Dutlulu’ya, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay da eşlik etti.

Başkan Dutlulu, CHP İzmir Belediye Başkan Adayı Tugay ve eşi Öznur Tugay, Kapaklılılarla bir araya geldi. Kapaklı Mahallesi'nde 5 yılda güzel işler yaptıklarını söyleyen Dutlulu, Akhisar halkının destekleri ile daha nice güzel hizmetler yapacaklarını kaydetti. Dutlulu, şöyle konuştu:

“İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Cemil Tugay ve kıymetli eşi, Öznur Tugay ile birlikte Kapaklı Mahallemizi ziyaret ettik. Akhisar’ın her mahallesinde olduğu gibi Kapaklı Mahallemizde de çok güzel işlere imza attık. Bu hizmet yolculuğunda halkımızın destekleri arkamızda olduğu sürece, Akhisar'ımız için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu akşam Kapaklı bizi çok güzel karşıladı. İnşallah 31 Mart günü de bu destek sandıklara yansıyacak. Misafirperverlikleri ve güzel dilekleri için Kapaklı halkımıza çok teşekkür ederim."

Tugay da Dutlulu’nun yaptığı güzel hizmetleri İzmir’den takip ettiğini belirterek, 31 Mart'tan sonra Akhisar Belediyesi ile iş birliği ve dayanışma içerisinde çalışacaklarını dile getirdi.

Anka Haber Ajansı

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