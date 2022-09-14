Akhisarspor'a Amatör Şoku

Akhisarspor'a Amatör Şoku

SÜPER Lig'de yer aldığı dönemde henüz 4 sene önce 2018 yılında Ziraat Türkiye Kupası'nı finalde Fenerbahçe'yi mağlup ederek kazanıp tarih yazan, 2019'da da Galatasaray'la final oynayan Akhisarspor, bu yıl ilk turda amatör rakibine elenip kupaya...

AKHİSAR, (DHA)

SÜPER Lig'de yer aldığı dönemde henüz 4 sene önce 2018 yılında Ziraat Türkiye Kupası'nı finalde Fenerbahçe'yi mağlup ederek kazanıp tarih yazan, 2019'da da Galatasaray'la final oynayan Akhisarspor, bu yıl ilk turda amatör rakibine elenip kupaya erken veda etmenin şokunu yaşadı. Son 3 yıl içinde Süper Lig'den 3'üncü Lig'e kadar gerileyerek 2 sezondur transfer yasağı nedeniyle kadrosunu takviye edemeyen yeşil-siyahlılar, Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Eleme Turu'nda Bölgesel Amatör Lig ekibi Bigaspor'a 1-0 mağlup olarak elendi. 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta çıktığı 2 maçtan golsüz beraberlikle ayrılan Akhisar, bu sezon üçüncü resmi maçında da golle tanışamadı.

Akhisarspor'da sezon başında futbol direktörü sıfatıyla yuvaya dönüp takımı teknik direktör olarak yöneten eski Yunan futbolcu Theofanis Gekas, panik yapacak bir durum olmadığını söyledi. Gekas, Biga mağlubiyeti sonrası, "Oyunun sonucu istediğimiz gibi olmasa da oyuncularımın son dakikaya kadar savaşması ve yenilgiyi kabul etmemesi beni gelecek için umutlandırıyor. Akhisarspor çok zor bir dönem geçirdi ve geçiriyor ancak bu şartlara rağmen takım çok güzel birlik ve beraberlik yakaladı. Geldiğim ilk günden bu yana oyuncularım müthiş bir gelişme sergiledi. Artık yenilmeyi kabul etmeyen, yenilgiyi hazmetmeyen, savaşan bir Akhisarspor ruhu oluştu. Günden güne her konuda gelişen, ilerleyen bir Akhisarspor göreceksiniz" açıklamasını yaptı.

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Akhisarspor'a Amatör Şoku

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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