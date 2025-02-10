Akif Hamzaçebi: "Kurultayımızla İlgili Şaibe Gibi Bir İddiam Yok, Bir İmada Da Bulunmadım"

Akif Hamzaçebi: "Kurultayımızla İlgili Şaibe Gibi Bir İddiam Yok, Bir İmada Da Bulunmadım"

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'ndaki şaibe iddiaları kapsamında açılan soruşturmada tanık sıfatıyla ifadeye çağrılan eski CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, "Benim, bizim kurultayımızla ilgili şaibe vs. gibi herhangi bir iddiam yok. Böyle bir bilgiye de sahip değilim. Bir imada da bulunmadım" ifadesini kullandı.

(ANKARA) - CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'ndaki şaibe iddiaları kapsamında açılan soruşturmada tanık sıfatıyla ifadeye çağrılan eski CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, "Benim, bizim kurultayımızla ilgili şaibe vs. gibi herhangi bir iddiam yok. Böyle bir bilgiye de sahip değilim. Bir imada da bulunmadım" ifadesini kullandı.

Hamzaçebi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifadeye çağrılmasına ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hamzaçebi, şunları kaydetti:

"Benim, bizim kurultayımızla ilgili şaibe vs. gibi herhangi bir iddiam yok. Böyle bir bilgiye de sahip değilim. Bir imada da bulunmadım. Tanık da değilim. Önceki açıklamama bakılırsa bu görülecektir.

Benim dediğim şudur. Sayın Erdoğan, Sayın Özgür Özel’in CHP Genel Başkanı seçildiği Kurultayla ilgili olarak benim saydığım dördüncü keredir şaibe iddiasında bulunuyor. Erdoğan’ın her dediğine cevap vermek onun gündeminin peşine takılmaktır. Bunu ben de doğru bulmam. Ancak sürekli olarak delegelerimizin iradesine gölge düşürmeyi amaçlayan bu ifadelere sert bir karşılık verip konuyu kapatmak lazımken bu yapılmıyor. Erdoğan’ın bugüne kadar Partimizle ilgili ettiği ağır sözler, hakaretler en sert şekilde karşılığını bulmuştu. Benim söylediğim artık süreklilik arz eden bu iddialar karşısında suskun kalınmamasıdır. Susmak benim kabullenebileceğim bir şey değildir.

Ben Parti yönetiminde olsaydım suskun kalmayıp meydan okurdum. En azından şöyle bir cevap verirdim: "Sayın Erdoğan'ın Kurultayımıza gölge düşürmeyi amaçlayan ifadelerini ciddiye almıyorum. Biz Kurultayımızdan, delegelerimizden eminiz. O bize laf edeceğine kendi partisine baksın. Şaibe deyince akla gelen AK Partidir, CHP değil.'

Eleştirim böyle bir cevabın verilmeyerek Erdoğan’ın konuyu sürekli gündemde tutmasına meydan verilmesinedir."

Anka Haber Ajansı

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