Akp Tbmm Grubu, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı Adayı Gösterilmesine Karar Verdi

AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AKP Grubu’nun oybirliği ile AKP Genel Başkanı ve mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterildiğini açıkladı.

AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AKP Grubu’nun oybirliği ile AKP Genel Başkanı ve mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterildiğini açıkladı.

AKP TBMM Grubu bugün, basına kapalı olarak toplandı. Toplantıda, AK Parti tarafından gösterilecek Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için oylama yapıldı. AK Parti Grubu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, Cumhurbaşkanı adayı gösterme kararı aldı.

AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz; toplantının ardından, AKP Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Mustafa Elitaş, Yılmaz Tunç ve Bülent Turan ile birlikte TBMM’de açıklama yaptı. İsmet Yılmaz, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımız tarafından 10 Mart 2023 tarihinde; TBMM Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiştir. Bu karar aynı gün Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlandı. Bunun üzerine yapılan YSK toplantısı ile birlikte Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. Dönem milletvekilliği seçiminin 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda da 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 101. maddesine göre Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu’nun yedinci ve sekizinci maddesine göre, Siyasi Partiler Kanunu’nun 21. maddesine göre ve Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti Grubu İç Yönetmeliği’ne göre; Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bugün AK Parti Grubu tarafından Cumhurbaşkanı adayımız olarak bildirilmesine, grup toplantısına katılan bütün milletvekillerimizin oybirliği ile karar verilmiştir. Milletimiz için hayırlı, uğurlu olsun. Allah milletimizin de Sayın Cumhurbaşkanımızın da yolunu, bahtını açık eylesin. Daha güzel günler inşallah Türkiye için olacaktır, diyorum.”

Anka Haber Ajansı