Akp Üyesi Yurttaştan Emekli Maaş Zammına Tepki: “Erdoğan Garibanı Düşünmüyor. En Az 25 Bin Lira Olması Lazım”

En düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmesi, emeklileri tatmin etmedi. İstanbul Kasımpaşa’daki bir emekli, AKP üyesi olduğunu vurgulayarak “Sayın Erdoğan Kasımpaşalı. Kabadayı kabadayı yürüyor ama garibanı düşünmüyor. En az 25 bin lira olması lazım. 25 yıllık emekliyim ama aldığım maaş 15 bin lira” dedi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: ONUR DURSUN

(İSTANBUL) - En düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmesi, emeklileri tatmin etmedi. İstanbul Kasımpaşa’daki bir emekli, AKP üyesi olduğunu vurgulayarak “Sayın Erdoğan Kasımpaşalı. Kabadayı kabadayı yürüyor ama garibanı düşünmüyor. En az 25 bin lira olması lazım. 25 yıllık emekliyim ama aldığım maaş 15 bin lira” dedi.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseldiğini açıkladı. Yapılan yüzde 25 zamma karşı emekliler ses yükseltti. İstanbul’un Kasımpaşa semtinde Beyoğlu Belediyesi’nin açtığı Emekli Evi’ndeki yurttaşlar da ANKA Haber Ajansı’na konuştu.

AKP üyesi olduğunu söyleyen Kemal Gülep, “AK Parti’ye üyeyim. Fakat bunlar hep sallama yapıyor. 12 bin 500 maaş mı olur? Kira 14 bin, bir çay 10 lira, bir tabak yemek 150-200 lira. Sayın Erdoğan Kasımpaşalı. Kabadayı kabadayı yürüyor ama garibanı düşünmüyor. Biz de Kasımpaşalıyız. En az 25 bin lira olması lazım. 25 yıllık emekliyim ama aldığım maaş 15 bin lira” dedi.

“2003’te emekli olduğumda asgari ücretten fazla alıyordum”

İbrahim Erhan isimli emekli de “Ben 11 bin lira alıyorum, 5 bin lira ev kirası veriyorum. Faturamız var bin lira en kötü. Kalanla da geçiniyoruz. Tek başımayım, hanım yok. Zam neye yetsin ki? Çay ucuz diye Yeşilpınar’dan geliyorum buraya. Yoksa oralarda da oturum kahvede. En azından 25 bin olması lazım. Ben 2003’te emekli olduğumda asgari ücretten fazla maaş alıyordum. Hep eskileri, çocuklardan artanları giyiyoruz” diye sıkıntılarını anlattı.

“En az 20 bin lira olması lazım”

Yüksel Meme, 69 yaşında ve mobilyacı olarak çalışmak zorunda olduğunu dile getirdi. Emekli yurttaş, “12 bin 500 çok büyük para. 10 bin lira kira veriyorsun, yıl başında 16-17 bin lira olacak. Gel de geçin. En az 25 bin lira olması lazım. Daha zam gelmeden her şeye yüzde 50 zam gelmiş zaten. Ne olur ki yüzde 25” dedi.

“Vermese daha iyi, bir anlamı yok”

Zahit Bingöl, maaşları komik bulduğunu söyleyerek, “Kira verenler var. Berbat bir durum. 2 bin lira vermese daha iyi, bir anlamı yok. Millet buraya bir çay 1 lira diye geliyor. Emekli şu anda çok zor durumda. 10 bin lira alıyorum ben de. Gidip bir lokantaya girdiğin zaman o 2 bin lira 2 gün için bile komik. Asgari ücretin çok üstünde olması lazım. Avrupa’daki emekliler bin 700 avro alırken burada 300 avro. Aradaki farka bakın” ifadelerini kullandı.

“20 bin de olsa yeterli değil”

Bir başka emekli de “7 bin 500 lira alıyorum. 5 bin lira aidat veriyorum. 2 bin 500 lirayla ben nasıl geçineyim? Devlet gelsin de kendisi geçinsin bakalım. Bir şeye bakıp alamıyoruz. Allah’a şükür deyip oturuyoruz aşağıya. Benim 7 bin 500 liraydı maaşım, yeni 10 bin lira olacak. Nerede yeterli olacak? 20 bin de olsa yeterli değil. Onlar çok bolluk içindeler, biz de böyle idare ediyoruz” diye dert yandı.

Anka Haber Ajansı