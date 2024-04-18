Akp Ve Mhp Gruplarından Chp'ye Taziye Ziyareti

Akp Ve Mhp Gruplarından Chp'ye Taziye Ziyareti

AKP ve MHP grupları, Grup Müdürü Levent Bayraktar’ın hayatını kaybetmesi nedeniyle CHP Grubu'na taziye ziyaretinde bulundu.

AKP ve MHP grupları, Grup Müdürü Levent Bayraktar’ın hayatını kaybetmesi nedeniyle CHP Grubu'na taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Grup Müdürü Levent Bayraktar’ın yaşamını yitirmesi dolayısıyla CHP Grubu’na diğer parti gruplarından taziye ziyaretleri yapıldı. Taziye ziyaretlerinde CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır ve Murat Emir hazır bulundu.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Emin Akbaşoğlu’nun aralarında bulunduğu AKP heyeti ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile Filiz Kılıç’ın bulunduğu MHP heyeti, CHP Grubu’na taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı dileklerini iletti.

Anka Haber Ajansı

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