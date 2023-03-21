Akp Ve Mhp, Recep Tayyip Erdoğan’ın Üçüncü Kez Cumhurbaşkanı Adayı Olması İçin Ysk’ya Başvurdu

AKP ve MHP, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olması için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu.

AKP ve MHP, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olması için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu.

Cumhur İttifakı’nı oluşturan AKP ve MHP grupları, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanlığına Recep Tayyip Erdoğan’ı aday gösterme kararı almıştı. AKP ve MHP, Erdoğan için adaylık başvurusunu YSK’ya bugün yaptı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, başvuru sonra YSK önünde açıklamalarda bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, şöyle konuştu:

“TBMM grubu olarak, geçtiğimiz hafta, 16 Mart Perşembe günü, şimdiki cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adayımız olarak kararını aldık ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde MHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak bugün YSK’ya müracaatını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu kararın ve başvurunun ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini, hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Biz, öteden beri MHP olarak, ‘Aday belli, karar net’ diyorduk. Cumhurbaşkanı adayımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Tekrar hayırlı ve uğurlu olsun.”

“CUMHUR İTTİFAKI, TÜRKİYE’Yİ ZAYIFLATARAK ULUSLARARASI OPERASYONLARA AÇIK HALE GETİRMEYE YÖNELİK HER TÜRLÜ FAALİYETİN KARŞISINDA YER ALMAYA KARARLIDIR”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı Seçme Kanunu’nun 7. maddesi kimlerin cumhurbaşkanı adayı gösterebileceği hususunu düzenlemektedir. Buna göre; TBMM’de grubu bulunan siyasi partiler, son seçimde yüzde 5 ve üzeri oy almış partiler ve 100 bin seçmen, cumhurbaşkanı seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı gösterebilir. MHP Meclis Grubu, Cumhurbaşkanı Seçme Kanunu’nun 8. maddesi çerçevesinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimde cumhurbaşkanı adayı gösterme kararı almıştır. 21 Mart 2023 Salı günü partimiz, yani bugün, gerekli evrakları hazırlamış ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da muvafakatini de alarak YSK’ya başvuru yapmıştır. Recep Tayyip Erdoğan, MHP’nin ve Cumhur İttifakı’nın adayıdır. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz hain darbe işgali ve girişimi sırasında kendiliğinden doğmuştur. Cumhur İttifakı, sadece bir seçim ittifakı olmayıp, Türkiye’ye yönelik iç ve dış kaynaklı girişimler karşısında milli ve ahlaki bir duruş ve bu çerçevede sürdürülebilecek tarihi bir birlikteliktir. Cumhur İttifakı, milli ve üniter bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti devletini ve Türk milletini ilelebet yaşatma iradesidir. Cumhur İttifakı, Türkiye’yi hedef alan saldırılar karşısında parti çıkarları ve günlük siyaset hesapları yapmaksızın ortak bir duruş ortaya koymaya ve Türkiye’yi zayıflatarak uluslararası operasyonlara açık hale getirmeye yönelik her türlü faaliyetin karşısında yer almaya kararlıdır. 14 Mayıs demokrasi bayramında aziz Türk milleti, 1 artı 5 artı 2 Kandil yapılanmasına gerekli cevabı verecek ve attığı tokat, Amerika’dan değil Mars’tan duyulacaktır. Seçimlerin milletimize, devletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diler, yüce Türk milletini saygıyla selamlarım.”

“ALLAH MİLLETİMİZİN YOLUNU, BAHTINI AÇIK EYLESİN”

AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz da şöyle konuştu:

“Bugün, 21 Mart 2023. Orta Asya’dan Balkanlar’a kadar bu coğrafyada yaşayan insanlar için ve bölgemiz için önemli bir gün. Baharın müjdecisi, baharın tüm renklerini gösterdiği, umudun tazelendiği, bütün renklerin bir arada olabileceği Nevruz Bayramı kutlu olsun. 14 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçiminde, TBMM’de grubu olan AKP ve MHP temsilcileri, Cumhur İttifakı adayı olarak gruplarımızca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiğimize dair belgelerimizi YSK’ya teslim ettik. Hayırlı olmasını diliyorum. Allah milletimizin yolunu, bahtını açık eylesin. Aziz milletimin ramazan ayını da tebrik ediyorum. Milletimin birlik ve beraberliğinin, kardeşliğinin pekişmesine vesile olmasını diliyorum.”

“ADAYIMIZ ÇOK NET; SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN”

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, şunları söyledi:

“Seçim yenileme kararına Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından imza atılmasıyla seçim süreci başladı. Çok hızlı bir şekilde süreçler işliyor. Dolayısıyla YSK, seçim takvimini de hazırladı. Bu takvim kapsamında işler ve işlemler peş peşe yapılıyor. Bunlardan bir tanesi de cumhurbaşkanı adaylığı belirleme ve adaylık için başvurma işidir. Dolayısıyla bu kapsamda son günü beklemeden -ki son gün perşembe günüydü zaten- hiç tereddüt etmediğimiz cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan için iki parti olarak ve iki partinin Meclis grubu olarak bugün başvuruda bulunmuş olduk. Sayın başkanlarımızın dediği gibi, adayımız çok net; Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Kararımız net. Başvurumuzu da tamamladık. Allah hayırla neticelendirsin. Güzel neticeler elde edelim. Hayırlı olmasını diliyorum.”

İsmet Yılmaz, Erdoğan’ın üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olmasının kanuna aykırı olduğu yönündeki tartışmalarla ilgili soru üzerine, “Seçim süreci başladıktan sonra seçimle ilgili her türlü kararı alma, YSK’nın kararındadır. Herkes itirazını yapar, kararı verecek olan YSK’dır” dedi.

Anka Haber Ajansı