Akp'den Chp'ye Geçen Malatya Doğanşehir Belediyesi Borcunu Açıkladı: 42 Milyon 243 Bin Tl

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Belediye Başkanı Memet Bayram, belediye borcunun toplam 42 milyon 243 bin 963 TL olduğu açıklandı.

(MALATYA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Belediye Başkanı Memet Bayram, belediyenin borçlarını binaya asarak ilan etti. Belediye borcunun toplam 42 milyon 243 bin 963 TL olduğu açıklandı.

AKP’den CHP’ye geçen Doğanşehir Belediyesi borcun 42 milyon 243 bin 963 TL olduğu açıklandı. Belediye binasına asılan afişte yer alan borç kalemleri şöyle:

''Personel Gideri: 11 milyon 273 bin 561 Tl (Belediye ve Şirket Personel Nisan Ayı)

Birlik ve Sendika Üyelik Aidatı: 216 bin 460 TL

Tedarikçilere ödenmeyen borçlar: 3 milyon 313 bin 41 TL

Kredi Borçları: 15 milyon 120 bin 560 TL

Vergi Borçları 276 bin 790 TL

SGK Prim Borçları 16 milyon 134 bin 876 TL

Kıdem Tazminat Ödemesi 148 bin 795 TL

Fatura Borçları 62 bin 550 TL

Belediye İştiraki Esnafa Ödenmeyen 1 milyon 798 bin 520 TL

Ekmek Fabrikası Doğalgaz Abonelik Ücret, 135 bin TL

Maaş Ödemelerinden kalan Bakiye (Maaş-SGK-Sendika ve Vergi Borçları) 5 milyon 37 bin 368 TL''

Anka Haber Ajansı