Akp'den Chp'ye Geçen Zonguldak Belediyesi'nin Borcu, 1 Milyar 153 Milyon 308 Bin 77 Lira Olarak Açıklandı

CHP’li Zonguldak Belediye Belediye Başkanı Tahsin Erdem, AKP’den devralınan belediyenin borcunun 1 milyar 153 milyon 308 bin 77 lira olduğunu açıkladı. Erdem, belediyenin borçlarını belediye binasına astığı pankartla kamuoyuna duyurdu. Erdem, “Bu mali tablo pankartı, şeffaf belediyecilik anlayışımız gereği halkımıza hesap verebilirlik ilkesi adına yapmış olduğumuz bir uygulamadır. Bu uygulama, görevde olduğum sürece belirli aralıklarla kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecektir” dedi.

(ANKARA)- CHP’li Zonguldak Belediye Belediye Başkanı Tahsin Erdem, AKP’den devralınan belediyenin borcunun 1 milyar 153 milyon 308 bin 77 lira olduğunu açıkladı. Erdem, belediyenin borçlarını belediye binasına astığı pankartla kamuoyuna duyurdu. Erdem, “Bu mali tablo pankartı, şeffaf belediyecilik anlayışımız gereği halkımıza hesap verebilirlik ilkesi adına yapmış olduğumuz bir uygulamadır. Bu uygulama, görevde olduğum sürece belirli aralıklarla kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecektir” dedi.

Zonguldak Belediyesi, 31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den CHP'ye geçti. Belediye Başkanı Tahsin Erdem, belediyenin geçmiş dönemden kalan borcunun 1 milyar 153 milyon 308 bin 77 lira olduğunu açıkladı. Erdem, belediyenin borçlarını belediye binasına astığı pankart ile kamuyouna duyurdu.

Zonguldak Belediyesi'nin güncel borç dökümü şöyle:

"Atık Su Arıtma Tesisi: 476.391.649,40 TL

İller Bankası: 124.207.047,42 TL

Karaelmas Vergi Dairesi: 18.563.252,37 TL

Uzun Mehmet Vergi Dairesi: 53.559.790,09 TL

Sosyal Güvenlik Kurumu: 193.819.173,50 TL

Emekli Sandığı: 30.981.785,80 TL

Kalkınma Ajansı: 8.345.405,26 TL

Belediye Personel Limited Şti.: 176.223.891,50 TL

Müteahitler: 39.869.790,59 TL

Diğer (Piyasa): 27.460.618,77 TL

Nakit teminat emanetleri: 3.885.673.,21 TL

Zonguldak Belediyesi Toplam Borcu 1.153.308.077,91 TL olarak tespit edilmiştir."

"HESAP VEREBİLİRLİK İLKESİ ADINA"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Erdem, “Bu mali tablo pankartı, şeffaf belediyecilik anlayışımız gereği halkımıza hesap verebilirlik ilkesi adına göreve gelir gelmez bilgilendirme amacıyla yapmış olduğumuz bir uygulamadır. Bu uygulama, görevde olduğum sürece belirli aralıklarla kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecektir” dedi.

Anka Haber Ajansı