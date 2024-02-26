Akp'li Başkanın Yönettiği Bahçelievler Belediyesi, Chp'li Başkan Adayının Afişlerini Topladı

Akp'li Başkanın Yönettiği Bahçelievler Belediyesi, Chp'li Başkan Adayının Afişlerini Topladı

AKP'li başkan yönetimindeki Bahçelievler Belediyesi’ne ait bir araç gece yarısı, CHP’nin Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Emine Gülizar Emecan’ın afişlerini tek tek sökerek topladı. O anları CHP İstanbul Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcısı Barış Genç cep telefonuyla kaydetti.

AKP'li başkan yönetimindeki Bahçelievler Belediyesi’ne ait bir araç gece yarısı, CHP’nin Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Emine Gülizar Emecan’ın afişlerini tek tek sökerek topladı. O anları CHP İstanbul Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcısı Barış Genç cep telefonuyla kaydetti.

Olay, dün gece saat 03.50 sıralarında Bahçelievler’deki Metroport Alışveriş Merkezi yakınında yaşandı. AKP yönetimindeki Bahçelievler Belediyesi'ne ait bir araçla bir kişi, CHP’nin Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Emine Gülizar Emecan’ın seçim çalışmaları kapsamında astırdığı afişleri tek tek sökerek topladı.

O anları CHP İstanbul Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcısı Barış Genç cep telefonuyla kaydetti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Yaşanan olayın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Genç, "Sabaha karşı 4 sularında Bahçelievler Belediye Başkan Adayımız Sn. Emine Gülizar Emecan'ın afişleri Ak Partili Hakan Bahadır'ın yönettiği Bahçelievler Belediyesi tarafından toplatıldı. Bizler semtin her adımında Hakan Bey'in belediye personeline astırdığı afişlerine rastlarken; binbir emekle asılan CHP afişleri gecenin bu saatinde talimatla tek tek sökülüyor. Takdir Bahçelievler halkının" dedi.

Anka Haber Ajansı

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