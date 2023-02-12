AKP'li isimler tarafından hedef alınan Haluk Levent'ten 'bağımsız denetçi' açıklaması

AKP'li isimler tarafından hedef alınan Haluk Levent'ten 'bağımsız denetçi' açıklaması

Son günlerde iktidara yakın isimler tarafından hedef alınan sanatçı ve AHBAP Derneği Kurucusu Haluk Levent, suskunluğunu bozdu. Levent, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, dernek olarak 2 bağımsız denetçi firma ile sözleşme imzaladıklarını ve yapılacak tüm satın almaların baştan sonra inceleneceğini bildirdi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki ve 'Yüzyılın felaketi' olarak adlandırılan yıkıcı depremlerden etkilenen 10 ildeki arama kurtarma çalışmaları ile depremzedelerin ihtiyaçları için yardım toplayan AHBAP Derneği ve kurucusu Haluk Levent, AKP'li ve MHP'li isimler tarafından hedef alındı.

Dün sosyal medya hesabından toplanan bağışların afet bölgesinde nasıl değerlendirileceğini açıklayan Levent, son yaptığı Twitter paylaşımında satın alımların denetlenmesi amacıyla 2 bağımsız firmayla sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Levent, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Biri uluslararası bağımsız denetim firması biri yerli denetim firması olmak üzere 2 bağımsız denetçi firma ile sözleşme imzalıyoruz. Bütün satın almaları başından sonuna kadar denetlemelerini istedim. Firma isimlerini Salı günü açıklayacağım . Bilginize..."

Kaynak: cumhuriyet.com.tr

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