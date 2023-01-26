AKP'li üst düzey isim 'EYT' için tarih verdi! En geç...

AKP'li üst düzey isim 'EYT' için tarih verdi! En geç...

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Haber Global canlı yayınında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için sevindiren haberi verdi.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Haber Global canlı yayınında EYT'nin ne zaman yasalaşacağı gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akbaşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Şubat ayı içerisinde EYT yasalaşacak. Mart ayında EYT'li arkadaşlarımız maaşlarını alacak

Bakanlığın teknik çalışması yasaya dönüştürülüyor. EYT ile yasa teklifi ocak ayı bitmeden Meclis'e gelecek.

Bu stajyer kardeşlerimizin ayrı bir talebi. Her bir başlığı ayrı ayrı ele alacağız."

Kaynak: halktv.com.tr

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