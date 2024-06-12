Akpm Türkiye Raportörü Schennach, Yarın Kavala Ve Ailesi İle Görüşecek

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türkiye raportörlerinden Stefan Schennach Türkiye ziyareti kapsamında yarın, Gezi Parkı davasında hüküm giyen ve altı buçuk yıldır Marmara Cezaevi'nde olan Osman Kavala ile görüşecek. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Schennach ile yaptıkları görüşmeyi ANKA'ya değerlendirdi. Günaydın, ''Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden dışlanması son derece yanlış olur'' derken, Temelli de ''Demokratik siyasete yapılan müdahaleler A

Haber: MELİS YILDIRIM

(ANKARA) - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türkiye raportörlerinden Stefan Schennach Türkiye ziyareti kapsamında yarın, Gezi Parkı davasında hüküm giyen ve altı buçuk yıldır Marmara Cezaevi'nde olan Osman Kavala ile görüşecek. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Schennach ile yaptıkları görüşmeyi ANKA'ya değerlendirdi. Günaydın, "'Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden dışlanması son derece yanlış olur'" derken, Temelli de ''Demokratik siyasete yapılan müdahaleler AİHM önüne gidiyor. Bu kararlara dair bir tutum gerçekleşmeli'" görüşünü dile getirdi.

AKPM Türkiye Raportörü Schennach, Komisyon Sekreteri Agnieszka Szklanna ile dört gün sürecek Türkiye ziyaretine dün Ankara'dan başladı. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Schennach, AKPM Türk Delegasyonu ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık ile bir araya geldi. Schennach ardından AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile görüştü. Schennach, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ve Meclis İdare Amiri Salihe Aydeniz ile yaptığı görüşmenin ardından MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile bir araya geldi. Schennach, Ankara'daki ilk gününü İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ve Saadet Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ile görüşerek tamamladı.

AKPM Türkiye Raportörü Scehannach'ın bugün Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yılmaz ve Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüşmesi bekleniyor. Schennach'ın ayrıca Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Basri Bağcı, Yargıtay Başkanvekili Ahmet Ömeroğlu ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk ile bir araya gelmesi planlanıyor.

Nazmi Gür ve Murat Arslan ile görüşecek

Ankara'daki Büyükelçileri ile bir çalışma yemeğinde bir araya gelecek olan Raportör, Sincan F-Tipi Cezaevi'ndeki Nazmi Gür ve T-Tipi Cezaevi'ndeki Murat Arslan ile görüşmesi planlanıyor.

Temaslarına yarın İstanbul'da devam edecek olan Schennach'ın, Gezi Parkı davasında hüküm giyen ve altı buçuk yıldır cezaevinde olan Kavala ve eski Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı Bekir Kaya ile görüşmesi bekleniyor. Kavala ailesiyle de bir araya gelecek olan Schennach, 14 Haziran'da ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Gökhan Günaydın: "'Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden dışlanması son derece yanlış olur''

AKPM Raportörü Schennach ile yaptıkları görüşmeye ilişkin ANKA Haber Ajansı'na bilgi veren CHP Grup Başkanvekili Günaydın, görüşmenin yaklaşık 45 dakika sürdüğünü belirtti. Görüşmede, Türkiye'yi çağdaş hukuk devletinden uzaklaştıran olaylara örnek verdiklerini belirten Günaydın, "İnsan hakları ve demokrasi alanındaki gerilemeyi örnekleriyle birlikte ayrıntılı olarak anlattık" dedi.

Günaydın, Schennach'ın Türkiye'ye yakından takip ettiğini ve anlattıklarının kendi bulgularıyla örtüştüğünü belirttiğini aktardı. Türkiye'nin Avrupa Konseyi denetiminde olduğunu anımsatan Günaydın, Avrupa Konseyi'nin Avrupa İnsan Hakları (AİHM) kararının uygulanmaması nedeniyle ihlal prosedürü ilişkin, "Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden dışlanması son derece yanlış olur. Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nin temel şartları olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı ve İstanbul Sözleşmesi'ne uyan çağdaş bir hukuk devletine dönüşmesine uluslararası katkının önemli olduğunu ifade ettik" dedi.

Azerbaycan örneği

AKPM'nin Azerbaycan ulusal heyetinin yetki belgelerinin onaylanmamasına yönelik kararını hatırlatan Günaydın, "Türkiye'ye yönelik böyle bir karar alamazlar. Çünkü bunun sebebi CHP'dir. CHP'nin 31 Mart seçimlerinden başarıyla çıkması, Türkiye'de gerçek bir muhalefetin olduğunu ve iktidarın seçimlerle değişeceğine yönelik önemli bir işaret idi. Azerbaycan'a benzer bir yaptırıma gidilmeyeceğini, gidilmemesi gerektiğini ifade ettik. CHP olarak böyle olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden dışlanması, çağdaş dünyadan dışlanmasıdır" ifadelerini kullandı.

Eleştirilerini gerçekçi olarak yaptıklarını kaydeden Günaydın, "Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden dışlanması ve parlamenterlerin katılımının engellenmesine yönelik bir yaptırım Türkiye demokrasisinin lehine bir adım olmaz" dedi.

Sezai Temelli: "'Demokratik siyasete yapılan müdahaleler ve kayyım meselesini konuştuk''

AKPM Türkiye Raportörü'nün görüştüğü DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise izleme sürecine neden olan tüm koşulların devam ettiğini belirtti. ANKA’ya konuşan Temelli, Raportöre Türkiye’de ciddi bir hukuk krizi sorunu olduğunu ve siyasi krizin de bu hukuk krizinden beslendiğini belirttiklerini aktararak, “Heyet de buna vakıf olduğunu söyledi” dedi. Tecrit uygulamalarını da gündeme getirdiklerini belirten Temelli, “Demokratik siyasete kumpas davalarıyla yapılan müdahaleler ve kayyım meselesini konuştuk” ifadelerini kullandı.

Kavala dosyasının Konseyin gündeminde olduğunu ve takip ettiklerini belirten Temelli, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ gibi dosyaların da bulunduğunu hatırlattı. Yakında Can Atalay davasının da Konsey ve AİHM gündeminde olacağını belirten Temelli, "'Demokratik siyasete yapılan müdahaleler AİHM önüne gidiyor. Bu kararlara dair bir tutum gerçekleşmeli. Avrupa Konseyi’nin tavrıyla ilgili bir eleştirimiz yok. Bakanlar Komitesi’nin bu konuda adım atmaması esas konu'" dedi.

Anka Haber Ajansı