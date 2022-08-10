Akrabaların Taşlı, Sopalı Arazi Kavgası; 5 Yaralı

Akrabaların Taşlı, Sopalı Arazi Kavgası; 5 Yaralı

DİYARBAKIR'da akraba iki grup arasında arazi meselesi nedeniyle çıkan taşlı, sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da akraba iki grup arasında arazi meselesi nedeniyle çıkan taşlı, sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Lice ilçesinde dün gece, akraba iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, tarafları ayırdı. Kavgada, taş ve sopayla yaralanan 5 kişi, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis, olayların daha fazla büyümemesi için hastanede önlem alırken, jandarma ise soruşturmayı sürdürüyor. (DHA)

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Akrabaların Taşlı, Sopalı Arazi Kavgası; 5 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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