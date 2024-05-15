Aksaray Eski Belediye Başkanı Memiş Akın Son Yolculuğuna Uğurlandı

Aksaray Eski Belediye Başkanı Memiş Akın Son Yolculuğuna Uğurlandı

Aksaray’ın CHP’li geçmiş dönem belediye başkanlarından Memiş Akın, bugün öğle namazına müteakip Somuncu Baba Külliyesi’nden son yolculuğuna uğurlandı.

KEMAL ONUR ATALAY

(AKSARAY)- Aksaray’ın CHP’li geçmiş dönem belediye başkanlarından Memiş Akın bugün öğle namazına müteakip Somuncu Baba Külliyesi’nden son yolculuğuna uğurlandı.

Aksaray'da 1984-1994 yılları arasında Belediye Başkanlığı yapan Memiş Akın, 76 yaşında hayatını kaybetti. Akın için düzenlenen cenaze törenine, Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkan Vekili Yakup Kadri Perek, AKP İl Başkanı Hamza Aktürk, MHP İl Başkanı Burhanettin Karataş, CHP Yurtiçi Örgütlenme Koordinatörü ve Meclis üyesi Abbas Ertürk, CHP teşkilatı ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazını İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından kılınarak, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstihdam Kapısı Olarak Devlete Yüklenilmesi Vahim Bir Hatadır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstihdam Kapısı Olarak Devlete Yüklenilmesi Vahim Bir Hatadır"
Chp, Özgür Özel’in Katılımıyla “Engelsiz Yarınlar Buluşması” Düzenliyor
Chp, Özgür Özel’in Katılımıyla “Engelsiz Yarınlar Buluşması” Düzenliyor
Gamze Taşcıer: “Çocuklar İstismar Edilirken Susanları, İstismarı Meşrulaştırmaya Çalışanları Tarih Affetmez”
Gamze Taşcıer: “Çocuklar İstismar Edilirken Susanları, İstismarı Meşrulaştırmaya Çalışanları Tarih Affetmez”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuklayı Da Kuklacıyı Da Oyunu Kimin Yazdığını Da Çok İyi Biliyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuklayı Da Kuklacıyı Da Oyunu Kimin Yazdığını Da Çok İyi Biliyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Fitne Ve Nifak Odaklarına Göz Açtırmayacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Fitne Ve Nifak Odaklarına Göz Açtırmayacağız"
Bodrum'da Cengiz İnşaat’tan Sonra Cennet Koy’a Bir Otel Daha
Bodrum'da Cengiz İnşaat’tan Sonra Cennet Koy’a Bir Otel Daha
Yaş Çay Fiyatına Üreticilerin Tepkisinin Ardından Chp’den De Tepki...
Yaş Çay Fiyatına Üreticilerin Tepkisinin Ardından Chp’den De Tepki...