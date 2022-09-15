Aksaray’da Devrilen Tır Alev Aldı, Şoförü Yaralandı

Aksaray’da Devrilen Tır Alev Aldı, Şoförü Yaralandı

AKSARAY'da balata spreyi ve motor yağı yüklü TIR, devrilip alev aldı. Yaralanan TIR'ın şoförü Orhan Emek (31), çevredekiler tarafından araçtan çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da balata spreyi ve motor yağı yüklü TIR, devrilip alev aldı. Yaralanan TIR'ın şoförü Orhan Emek (31), çevredekiler tarafından araçtan çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Aksaray- Adana kara yolu Karasu kavşağında meydana geldi. Orhan Emek'in kavşakta ilerlerken direksiyon kontrolünü yitirdiği 63 ADG 986 plakalı TIR'ı devrilip, yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra alev aldı. Kazada yaralanan Emek, çevredekiler tarafından araçtan çıkarılıp son anda kurtarıldı. Bu sırada alevlerin sardığı TIR'da zaman zaman patlamalar meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan TIR'ın şoförü Orhan Emek'in sağlık durumumun iyi olduğu belirtildi. (DHA)

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Aksaray’da Devrilen Tır Alev Aldı, Şoförü Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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