Haber: Kemal Onur Atalay

(AKSARAY) - Aksaray'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması yapılan yürüyüşle protesto edildi.

Aksaray'da Ekrem İmamoğlu’na destek yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşe çok sayıda Aksaraylı katılım gösterdi.

CHP Aksaray Gençlik Kolları Başkanı Kerem Anuf, 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının üzerinden 9 gün geçtiğini ifade ederek, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir hukuk devleti olduğunu her zaman hatırlatmaya devam edeceğiz. Bugün meydanlara sığmayan Mustafa Kemal’in askerleriyiz diyen gençlere bakın. Kaybettikleri geleceklerini, umutlarını, ülkemizin kaybettiği yargı bağımsızlığını, hukukun üstünlüğünü aramaya çıktılar. Bu gençlerin kaybettikleri her şeyi onlara yeniden kazandıracağız” dedi.

"O Silivri Cezaevi boşalacak, gerçek hırsızlarla dolacak"

CHP PM Üyesi ve Yurtiçi Örgütlenme Koordinatörü Ali Abbas Ertürk de yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Pazar günü bir ön seçim yaptık ön seçim kararı aldığımızdan bu yana başımıza gelmeyen kalmadı. Cumhurbaşkanı adayımızı seçecektik ama Erdoğan'ın sandık korkusu o kadar büyümüş ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin ön seçiminden bile korktu. O sandığı kurdurmamak için elinden gelen zulmü yaptı ama başaramadı. Siz bugün bu meydana bir zulme karşı meydan okumak için geldiniz. Sizin bu isyanınız, bu dayanışmanız olduğu sürece hiç kimse demokrasimizi yıkamayacak bundan emin olun. Bakın belediye başkanlarımıza kayyum atandı, birçok siyasetçimizi tutuklayıp gözaltına aldılar. Ön seçimimizi engellemeye çalıştılar, en son Ekrem başkanımızın diplomasını anasının ak sütü gibi helal diplomasını iptal ettiler. Neden biliyor musunuz? Erdoğan'ın uykuları kaçmış, uyku tutmuyormuş, sarayın bir odasını her gece dolanıyormuş, ‘ben ne yapacağım’ diye. O sırada da aynaya bakıp kendinde ne kusuru varsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne getirip koyuyor, baktı ki diploması yok baktı ki her tarafı şaibe yolsuzluk dolu, bir de Cumhuriyet Halk Partisi'ne söyleyeyim acaba tutar mı dedi. Ama tutmaz Erdoğan tutmaz! CHP’lilerin alnında leke bulunmaz, onlarda yolsuzluk, şaibe olmaz. Sen şaibe arıyorsan beş dönem milletvekili yaptığın İlknur İnce’ye bak! Bugünler geçecek, o Silivri cezaevi boşalacak, kiminle dolacak biliyor musunuz? Milletin hakkını hukukunu yiyen gerçek hırsızlarla dolacak. Ant olsun ki bunu yapacağız!"

Anka Haber Ajansı