Aksaray'daki Kazada Yaralı Annesinin Durumunu Sorduğu Nisa Bebek, Defin İçin Mardin'e Götürüldü

Aksaray'daki Kazada Yaralı Annesinin Durumunu Sorduğu Nisa Bebek, Defin İçin Mardin'e Götürüldü

AKSARAY'da park halindeki otomobillerine başka bir aracın çarpması sonucu yaralanan ve acil servise alınırken kendi yarasını unutup kızını soran Emine Can Öztemel (27) ve sürücü eşi Abdulbaki Öztemel (32) tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da park halindeki otomobillerine başka bir aracın çarpması sonucu yaralanan ve acil servise alınırken kendi yarasını unutup kızını soran Emine Can Öztemel (27) ve sürücü eşi Abdulbaki Öztemel (32) tedavilerinin ardından taburcu oldu. Çiftin, kazada yaşamını yitiren kızları 1 yaşındaki Nisa Arya Öztemel'in cenazesini toprağa vermek üzere Mardin'e gittikleri öğrenildi. Çiftin aracına çarpan Adife Arslan Han'ın tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Aksaray- Konya kara yolu Sultanhanı yakınlarında meydana geldi. Ailesiyle birlikte İzmir'den Mardin'e giden Abdulbaki Öztemel, yönetimindeki 27 AKF 350 plakalı otomobili kızının ihtiyacı nedeniyle yolun sağ tarafına park etti. Bu sırada Adife Arslan Han yönetimindeki 68 ABS 419 plakalı otomobil, park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Öztemel'in otomobili şarampole sürüklendi. Kazada sürücü Öztemel, eşi Emine Can Öztemel, kızı Nisa Arya Öztemel ile diğer otomobilin sürücüsü Adife Arslan Han yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARASINI UNUTTU, KIZINI SORDU

Yaralılardan Emine Can Öztemel, sedyeyle ambulanstan indirilip acil servise alındığı sırada kendi yarasını unutup, kızı Nisa Ayra'nın durumunu merak etti. Anne Öztemel, "'Kızım nerede? Durumu nasıl? Kızım iyi mi? Ne olur bir şey söyleyin. Ben iyiyim ama kızım nasıl? Doğru söyleyin bana, niye bir şey söylemiyorsunuz?" diyerek, sağlık görevlilerine kızını sordu. Sağlık görevlileri de müdahale edildiğini belirterek, Emine Can Öztemel'i sakinleştirmeye çalıştı.

Kazada ağır yaralanan minik Nisa Ayra ise doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Öztemel çifti tedavilerinin ardından gece saatlerinde taburcu oldu. Çift, kazayı haber alıp hastaneye gelen yakınlarıyla birlikte kızları Nisa Ayra'nın cenazesini teslim alıp, defnetmek üzere Mardin'i gitti. Diğer sürücü Adife Arslan Han'ın tedavisinin devam ettiği ve taburcu olduktan sonra da jandarma tarafından gözaltına alınacağı belirtildi.

(DHA)

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Aksaray'daki Kazada Yaralı Annesinin Durumunu Sorduğu Nisa Bebek, Defin İçin Mardin'e Götürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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