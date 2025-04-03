Aksaray'dan İmamoğlu İçin Başlatılan İmza Kampanyasına Destek

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim yapılması talebiyle başlattığı imza kampanyası, Aksaray'da ilgi görüyor. CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, "Tüm stantlarımıza çok yoğun bir ilgi var. Beklentimizin üzerinde bir rakama ulaşabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim yapılması talebiyle başlattığı imza kampanyası, Aksaray'da ilgi görüyor. CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, "Tüm stantlarımıza çok yoğun bir ilgi var. Beklentimizin üzerinde bir rakama ulaşabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

CHP'nin, İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim yapılması talebiyle başlattığı imza kampanyası Aksaray'da da devam ediyor.

CHP İl Başkanı Bilal Özdemir, kampanyaya yoğun ilgi gösterildiğini ifade ederek, "Bayramın ikinci günü partideki bayramlaşmanın ardından bu imza kampanyasını başlatmıştık ama sokağa bugün çıktık. Kent meydanında, AVM önünde ve Kafeler Caddesi’nde toplamda dört stant açtık. Biz burada sadece Ekrem İmamoğlu’na özgürlük istemiyoruz, sadece seçim istemiyoruz, aynı zamanda demokrasi, hukuk devleti, adalet ve hak istiyoruz. Dolayısıyla insanlar nefes alsın istiyoruz, özgür bir Türkiye istiyoruz” diye konuştu.

"Beklentimizin üzerinde bir rakama ulaşabileceğimizi düşünüyorum"

Kampanyaya ilginin güzel olduğunu söyleyen Özdemir, “Hem burada hem kent meydanında hem Kafeler Caddesi’nde tüm stantlarımıza çok yoğun bir ilgi var. Beklentimizin üzerinde bir rakama ulaşabileceğimizi düşünüyorum, imza olarak bir sınırımız yok. Genel merkezin de çok bir sınırı yok, Genel Başkan bir hedef koydu, "28 milyon imza" dedi. Muhtemelen 15 gün içerisinde tamamlanır diye düşünüyoruz” dedi.

İmza kampanyasına destek olan avukat Doğan Koşar da şunları söyledi:

"Yaklaşık 44 yıldır avukatım, bize hukuk fakültesinde ‘anayasaya, yasalara, evrensel hukuka, delillere ve vicdanınıza göre karar vereceksiniz’ dediler. Son dönemlerde bize öğretilen bu bilgilerin maalesef uygulanmadığını gördük. O nedenle şimdi Ekrem Bey’in tahliye edilmesi, erken seçimin bir an önce gelmesi için imza topluyoruz. İmza oldukça ilgi gördü, insanlar geliyorlar imzalar atıp sessizce isyanlarını belli ediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devletidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün ortaya koyduğu, gösterdiği yolda ilerleyecek ve dünyada yerini alacaktır. Yaşadığımız olumsuzlukların bir an önce bitmesini diliyorum."

Anka Haber Ajansı