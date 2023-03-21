Aksaraylı Esnaftan 'Helallik' Tepkisi: "Bu İnsanların Çoğuna 2-3 Gün Sonra Ulaşıldı"

CHP Aksaray İl Başkanı Hacı Ali Keleş ve beraberindeki heyetin ziyaret ettiği Aksaraylı esnaf, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın depremlerin ardından yaptığı “Helallik istiyorum” açıklamasına tepki gösterdi. Esnaf, “Kendisi bile Adıyaman’a iki gün sonra gitti. Ondan sonra helallik istiyor, millete demediği lafı bırakmıyor. Madem sen iyi bir şeyler yaptın neden helallik istedin? Her şeyin vakti zamanında yapsaydın bu insanların çoğuna iki üç gün sonra ulaşıldı” dedi.

KEMAL ONUR ATALAY

CHP Aksaray İl Başkanı Hacı Ali Keleş ve beraberindeki heyetin ziyaret ettiği Aksaraylı esnaf, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın depremlerin ardından yaptığı “Helallik istiyorum” açıklamasına tepki gösterdi. Esnaf, “Kendisi bile Adıyaman’a iki gün sonra gitti. Ondan sonra helallik istiyor, millete demediği lafı bırakmıyor. Madem sen iyi bir şeyler yaptın neden helallik istedin? Her şeyin vakti zamanında yapsaydın bu insanların çoğuna iki üç gün sonra ulaşıldı” dedi.

CHP Aksaray İl Başkanı Hacı Ali Keleş, Merkez İlçe Başkanı Ayfer Zengin ve milletvekili aday adayı Ali Abbas Ertürk, Aksaray’da esnaf ziyareti yaptı. Bir esnaf, şunları söyledi:

"İNSANLARI RESMEN ÖLÜME TERK ETTİLER"

"Kendisi bile Adıyaman’a iki gün sonra gitti. Ondan sonra helallik istiyor millete demediği lafı bırakmıyor. Madem sen iyi bir şeyler yaptın neden helallik istedin? Her şeyin vakti zamanında yapsaydın bu insanların çoğuna iki üç gün sonra ulaşıldı. Bağıra bağıra öldüler, çok yanlış şeyler yapıldı ama o yanlışları hala doğruymuş gibi gösteriyorlar millet de ona kanıyor mu kanmıyor mu orasını bilmiyorum. CHP Hatay Milletvekili Suzan Hanım çok güzel anlattı. Gerçekleri anlattı ama ona karşılık Tayyip Erdoğan’ın ona karşı çok ağır sözleri oldu. Sanki o yaşananları kadın yaşamamış da başkası yaşamış başka bir dilden anlatıyormuş gibi Suzan Hanım’a çok kötü davrandı. Kadın bütün gerçekleri anlattı ama ne kadar anladılar? Kızılay çadır sattı, bu milletin sana emanet ettiği paralarla alınmış çadırları sen gittin başkasına sattın. Bakıyorum hiçbir tane istifa var mı? Yok! Her şeyi dört dörtlük yaptıysan helallik istemeye gerek yok ki. Suzan Hanım’ın söyledikleri var mesela AFAD biz emir bekliyoruz diyor gelmişler enkazın başına ne hilti var ne malzeme var. Oradaki insanlar ölüme terk edildi resmen. Sonuçta istifa da bir makamdır, biz hata yaptık, yanlış yaptık elini taşın altına koy, biz yanlış yaptık diyen bir insan da yok dünyada hangi insan bana o Kızılay çadırını anlatabilir? O Kızılay Başkanı şu anda hala dışarıda 300 bin lira maaş alıyor. İktidara kim gelirse gelsin o adama sen milletin çadırını nasıl sattın diye birilerinin hesap sorması lazım. Adamda utanma yok arlanma yok, ayakkabı astarı gibi yüz var, o adam hala nasıl görevde durabiliyor? Sen milletin çadırını, Kızılay 150-180 yıllık kurum sadece insanlara yardım etmek amacıyla kurulmuş bir kurumu sen milletin çadırını nasıl satarsın? Kim ne yaptı hiçbir şey yok! Bu 20 senelik dönemde bu milletin çektiği, inşallah bir şeyler değişir değişmek zorunda. Eğer değişmezse Türkiye’nin geleceği yok artık."

"BEN BU ŞEHRİN SORUNLARININ ÇÖZÜLDÜĞÜNÜ HİÇ GÖRMEDİM"

Başka bir esnaf kadın, "Ben bu şehrin sorunlarının çözüldüğünü hiç görmedim, değişmesi gerekiyor. Türkiye’de eğitim çok geri planda, adalet çok geri planda. Şöyle bakınca her şeyin geri planda olduğunu görünce millet zaten dışarıya gider" dedi.

Bir esnaf ise, "Deneyim sahibi birinin başa geçmesi tabi daha iyi olur uzun süredir buradasınız, neyin nereye ihtiyacı olduğunu, nerelerde eksikler olduğunu siz daha iyi bilirsiniz tabi bilen birinin aday olması daha önemli" diye konuştu.

Anka Haber Ajansı