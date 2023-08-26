İYİ Parti Genel Merkezi Meral Akşener, Afyonkarahisar’da Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği’ni ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 26-30 Ağustos 1922 tarihleri arasındaki Büyük Taarruz'un 99'uncu yıldönümü kapsamında Afyonkarahisar'a geldi. Akşener, ilk olarak Kocatepe'deki anıtı ziyaret etti. Anıta çelenk bırakan Akşener, dua etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Birinci Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Akşener daha sonra yurttaşlara seslendi.

Akşener, konuşmalarının ardından Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği’ni ziyaret etti.

Anka Haber Ajansı