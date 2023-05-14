Akşener: “Algı Çalışmalarından Beslenen Bir Seçim Gecesindeyiz. Milletimizin Verdiği Her Bir Oyun Peşindeyiz”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından “Yine ve yeniden algı çalışmalarından beslenen bir seçim gecesindeyiz... Ama yemezler, çünkü biz bu filmi daha önce çok izledik. Milletimizin verdiği her bir oyun sonuna kadar peşindeyiz” açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından “Yine ve yeniden algı çalışmalarından beslenen bir seçim gecesindeyiz... Ama yemezler, çünkü biz bu filmi daha önce çok izledik. Milletimizin verdiği her bir oyun sonuna kadar peşindeyiz” açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu’nun tweetini paylaşarak açıklama yaptı. Akşener’in saat 23.00’de yaptığı açıklama şöyle:

“Yine ve yeniden algı çalışmalarından beslenen bir seçim gecesindeyiz... Ama yemezler, çünkü biz bu filmi daha önce çok izledik. Milletimizin verdiği her bir oyun sonuna kadar peşindeyiz! Sabaha kadar buradayız! Merak etmeyin; güneş yerinde her şey yolunda! KAZANIYORUZ!”

Anka Haber Ajansı