Akşener, Ankara’da Gençler İle Bir Araya Geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’da bir kafede gençler ile bir araya geldi. Bir grup genç, Akşener’e Haluk Levent’in Elfida parçasını çalıp, söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’da bir kafede gençler ile bir araya geldi. Bir grup genç, Akşener’e Haluk Levent’in Elfida parçasını çalıp, söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Ankara’da bir kafede gençler ile bir araya geldi. Bir grup genç Akşener’i karşılarken Haluk Levent’in Elfida şarkısını çalıp, söyledi. Akşener, gençlerin sorunları dinledi

Anka Haber Ajansı