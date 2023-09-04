Akşener, Avrupa Şampiyonu Olan A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı’nı Hande Baladın İle Görüşerek Tebrik Etti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 2023 CEV Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı takım oyuncusu Hande Baladın ile telefonda görüşerek tebrik ettiğini duyurdu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 2023 CEV Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı takım oyuncusu Hande Baladın ile telefonda görüşerek tebrik ettiğini duyurdu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası’nda finalde Sırbistan’ı 3-2 yenerek şampiyon oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, takım adına oyuncu Hande Balabadın’ı telefonla arayarak tebrik etti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu Akşener’in görüşmesini sosyal medya hesabından duyurdu. Kavuncu şu mesajı paylaştı:

“Cumhuriyetimizin 100. yılında bizleri gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızı havalimanında karşıladık. Ayrıca Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener de şampiyonları kutlamak adına milli voleybolcumuz Hande Baladın ile telefonda görüşerek takımımızı tebrik etti. Atatürk'ün "Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın" sözünün uygulayıcısı kahraman sporcularımıza bizlere yaşattıkları gurur için bir kez daha teşekkürler. Sizlerin başarısı, Anadolu'daki on binlerce gence ilham ve umut oluyor.”

Anka Haber Ajansı