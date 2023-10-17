Akşener: "Başta Bm Olmak Üzere Tüm Dünya Kamuoyunu, Netanyahu Terörünü Durdurmaya Davet Ediyorum"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsrail'in 500 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik bombalı saldırısına "Bir devletin savaş stratejisinde, hastane bombalamak olamaz. Bu ancak ve ancak bir terör stratejisidir. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm dünya kamuoyunu; bir an önce en temel insan haklarına sahip çıkmaya ve Netanyahu terörünü durdurmaya davet ediyorum." diye tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsrail'in 500 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik bombalı saldırısına "Bir devletin savaş stratejisinde, hastane bombalamak olamaz. Bu ancak ve ancak bir terör stratejisidir. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm dünya kamuoyunu; bir an önce en temel insan haklarına sahip çıkmaya ve Netanyahu terörünü durdurmaya davet ediyorum." diye tepki gösterdi.

Meral Akşener, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik bombalı saldırısına tepki gösterdi.

Akşener, X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İsrail'in terörle mücadele edeceğini beyan ederek başlattığı savaş; artık bir savaş olmaktan çıkmış ve Netanyahu terörü hâline gelmiştir.

Bir devletin savaş stratejisinde, hastane bombalamak olamaz. Bu ancak ve ancak bir terör stratejisidir.

Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm dünya kamuoyunu; bir an önce en temel insan haklarına sahip çıkmaya ve Netanyahu terörünü durdurmaya davet ediyorum."

Anka Haber Ajansı