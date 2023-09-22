Akşener: “Biz Artık Birbirimizle Rakibiz, Bu Defter Kapandı. Ak Parti Ve Chp İle Rakibiz”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bilge Yılmaz, ‘geri dönmeyelim, masadan kalkalım’ diyen bir arkadaşımızdır. Biz artık birbirimizle rakibiz artık, bu defter kapandı. AK Parti ve CHP ile rakibiz. Bahçeli ara ara bizi davet eder ama MHP ile komşu olmayacağımızı söyledik. Kurmaylarının küfürleriyle karşılaştık” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bilge Yılmaz, ‘geri dönmeyelim, masadan kalkalım’ diyen bir arkadaşımızdır. Biz artık birbirimizle rakibiz artık, bu defter kapandı. AK Parti ve CHP ile rakibiz. Bahçeli ara ara bizi davet eder ama MHP ile komşu olmayacağımızı söyledik. Kurmaylarının küfürleriyle karşılaştık” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV'de İlker Karagöz’ün sunduğu “Çalar Saat” programına bugün katıldı ve soruları yanıtladı. Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle:

“Blöf yapmıyoruz, 81 ilde kendi adayımızla yarışacağız. Biz her seçimden sonra olduğu gibi oturduk konuştuk aldığımız talepler konusunda bir GİK'ten bir karar çıktı, ben de aynı fikirdeyim. O karar 81 ilde kendi adaylarımızla seçime girmek.

Siyaset şöyledir, seçmen velinimettir. Seçim iktidara "bize hizmet et', muhalefete de "bizim avukatlığımızı yap" der. Konuşulmasını sağladığımız konulardan biri EYT'dir, çocuklara yemek vermek bunlardan biridir. Emekli maaşıdır. Bizim önerimiz asgari ücret kadardı en düşük emekli maaşı.

Seçime giremiyorduk, YSK'dan bize öyle bildirilmişti. Kılıçdaroğlu'ndan 15 vekil istedik. Seçime girebilmemiz için 15 vekil verildi. Demokrasiye dair çok önemli bir tutumdu. İttifak içine de girdik. Her kafasını kızan "biz olmasaydık İYİ Parti olmazdı" dilini kullandı. Bunu CHP mensupları yaptı. Bunu bir demokrasi eylemi olarak ortaya koyamadık. Bu demokrasi eyleminin neticesinde herkes kazandı. Biz seçime girdik. Bu karşılıklı bir Türkiye'ye iyilikti. Türkiye'ye iyilik yerine İYİ Parti'ye iyilik diye konuşuldu Bunun için de ben pişmanım.

“MERAL HANIM İMZALAMIYOR BİZ İMZALAYALIM ÇIKALIM DEDİ. GECE YARISI ARKADAŞLARIMLA TOPLANTI YAPTIM”

Benim tek bir hedefim vardı 2023'te bu tek adam sistemini değiştirebilmek. Sosyal devleti yeniden inşa etmekti. Bunu başaramadık. Blöf falan yapmıyoruz. Biz kuruluş ayarlarımıza dönüyoruz. İki arkadaşımızı öneren ben değilim öneren millet. Ben milletin önerisini masaya getirdim. Hem masa kabul etmedi, hem iki arkadaşımız milletin isteğini kabul etmedi. O masadan ben kalktım. Defalarca anlattım. Biz oturduk o masaya Karamollaoğlu'nun partisinde, adayın tespitinin yöntemi konuşulacak diye gittim. 5 arkadaşımız Kılıçdaroğlu'nu söyledi ben karşı çıktım. Araştıralım dedim. Kılıçdaroğlu, Meral Hanım imzalamıyor biz imzalayalım çıkalım dedi. Gece yarısı arkadaşlarımla toplantı yaptım. Sert bir konuşma yaptım.

“BİR BAŞARISIZLIK OLMASI DURUMUNDA BÜTÜN SORUMLULUK BANA AİTTİR”

Benim geldiğim nokta AK Parti'den işittiklerimizin, yaptıklarının aynısının bu tarafın da yapmış olduğunu gördük. Bu linç işi o kadar enteresan bir şey ki... Bir partinin içişlerine karışmam 30 yıllık siyasi tecrübeme yakışmaz. Bu linç döneminde birbirlerine benzediklerini gördüm. Her iki tarafta da ceketimi assam seçilirim varmış. Biz kurulduğumuz andaki millet odaklı çalışmamızla, blöf yapmadan, hiçbir siyasi partiyle yol yürümeye girmeden çözüm odaklı olacağız. Bir başarısızlık olması durumunda bütün sorumluluk bana aittir.

Akşener, CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağını açıklayan Özgür Özel'in "Ne biz ne İYİ Parti, ne diğer demokratlar İzmir, İstanbul, Ankara, Adana ve diğer büyükşehirlerin göz göre göre Millet İttifakı'nın elinden gitmesine izin vermez" sözlerine; "Millet İttifakı diye bir kavram yok şu anda. Çok enteresan bir iş birliği kavramı içinde kurulan bu sistemlerin bir tarafın patronajına girme psikolojisini gördüm ben. Bu 2023 sonrası yaptığımız çalışmalar içinde. CHP, sadece bize değil, herkese patronluk yaptı” yanıtını verdi.

Akşener "Sayın Özel'in açıklamasının içinde Manisa'nın 2019'da bize verilmesi sebebiyle günlerce, sabaha kadar ağlamış. Keşke beni arayıp söyleseydi. Ağlayarak İYİ Parti’yle ağlayarak iş birliği yapmış bu arkadaşlar. Bu mecburiyete gerek yok" dedi.

“MUSTAFA SANDAL'LA TELEFON KONUŞMASINDA NABIZ YOKLADIM”

Akşener şöyle devam etti:

“Ankara ve İstanbul adaylarımızla ilgili çalışma başlattık, devam ediyoruz görüşmelere. En sona bırakmayacağız. 6 ay var daha şimdiden aday açıklıyoruz. Mustafa Sandal beyle bizim bir dostluğumuz oluştu. Henüz resmi bir görüşme yapmadık. Telefon konuşmasında nabız yokladım. Çok zarif bir arkadaşımız. Keşke adım atsa ben Beşiktaş’a aday olmasını çok isterim.

"MASAYA DÖNDÜĞÜM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM"

Biz bu seçimlere öz başımıza gireceğiz, kaç kilo ediyoruz göreceğiz. Bir 3. yolun açılması lazım. Millet odaklı bir partiyiz. Bunu ittifak seçimlerinde ortaya koyamadık.

Masaya geri döndük, iki arkadaşımız teklifle geldi bu teklif uygundu ve masaya geri döndük. Kaybettiğimiz oy masadan kalktığım için değil, oturduğum için gitti. Kaybettiğimiz oyun nereye gittiğini çözen problemin kendisini çözer.

Millet ne derse baş üstüne. Herkes seçmeni çok hafife alıyor. Adaylarımdan kapı kapı gezmelerini bekliyorum. Tek tek gezecekler. Ümit Özlale bugünden başladı. Masaya döndüğüm için pişman değilim. Çok çalıştık. İki arkadaşımız teklifi kabul etmeyince ben umutsuzluğun sebebi olmak istemedim. Zehir içtim demiştim. O zehirleri içe içe yaptık.

“AK PARTİ VE CHP İLE RAKİBİZ”

(Bilge Yılmaz'ın açıklaması üzerine) Yılmaz, geri dönmeyelim, masadan kalkalım diyen bir arkadaşımızdır. Biz artık birbirimizle rakibiz artık, bu defter kapandı. AK Parti ve CHP ile rakibiz. Bahçeli ara ara bizi davet eder ama MHP ile komşu olmayacağımızı söyledik. Kurmaylarının küfürleriyle karşılaştık.

“ABUK SUBUK ŞEYLER KONUŞUYOR, MAHKEMEYE VERECEĞİM”

(Levent Gültekin'in iddiaları üzerine) Benim görebildiğim CHP'nin kongresine yönelik iki grup var. AK Parti ve çevresiyle kurulmuş başka bir grup var. Bir de bu tarafların içinde yer almayanlar var. Her biri bir Youtube kanalı kurdu, abuk subuk şeyler konuşuyor. Mahkemeye vereceğim. Böyle sözlerim olmadı. Hasan Cengiz diye bir adam üzerinden bana 100 milyon dolar verdiğini iddia eden bir videosu oldu. Maili araştırdık mailde Kılıçdaroğlu'na verildiği iddiası var. Gültekin bunu Akşener'e verildi diye lanse ediyor. O spam mailinde Kılıçdaroğlu'na verilen 100 milyon dolar diyor bu iftira, iğrenç bir iftira. Hukuk üzerinden yol yürüyeceğiz.

“İSTANBUL'LA İLGİLİ ŞAŞIRACAĞINIZ İSİMLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ”

İstanbul'la ilgili şaşıracağınız isimler üzerinde çalışıyoruz. Özellikle bir arkadaşımıza çok şaşıracaksınız. Bütün gücümüzle kendi adaylarımızla milletin sesi olmaya gayret edeceğiz.”

Anka Haber Ajansı