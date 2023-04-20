Akşener, Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu'nun Seçim Kampanyası İçin Emekli Maaşını Bağışladı

Akşener, Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu'nun Seçim Kampanyası İçin Emekli Maaşını Bağışladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 13’üncü Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyası için İçişleri Bakanlığı görevinden hak kazandığı bir aylık emekli maaşını bağışladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 13’üncü Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyası için İçişleri Bakanlığı görevinden hak kazandığı bir aylık emekli maaşını bağışladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, İçişleri Bakanlığı görevinden hak kazandığı 52 bin lira tutarındaki bir aylık emekli maaşını, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kampanyasına bağışladığı açıklandı. İYİ Parti’den yapılan açıklamada, Akşener’in Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyası için yaptığı bir maaşlık bağışın banka dekontu da paylaşıldı.

(Fotoğraf: Arşiv)

Anka Haber Ajansı

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