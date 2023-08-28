Akşener, Dağıstan Coşkun İçin Düzenlenen Cenaze Törenine Katıldı

Akşener, Dağıstan Coşkun İçin Düzenlenen Cenaze Törenine Katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi Anket A.Ş.'nin eski Yönetim Kurulu üyesi Selçuk Coşkun’un ağabeyi Dağıstan Coşkun için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi Anket A.Ş.'nin eski Yönetim Kurulu üyesi Selçuk Coşkun’un ağabeyi Dağıstan Coşkun için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi Anket A.Ş.'nin eski Yönetim Kurulu üyesi Selçuk Coşkun’un ağabeyi Dağıstan Coşkun için Ankara’nın Bala ilçesi Yaylalıözü Mahallesi’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Akşener, cenaze töreninin ardından ailesinin evine giderek Coşkun’un yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulundu.

Akşener’e; İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ve Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Ayyüce Türkeş eşlik etti.

Anka Haber Ajansı

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