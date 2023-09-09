Akşener: Dağlarında Çiçekler, Güneşinde Sırmalar Saçan İzmir'imizin Kurtuluş Yıl Dönümü Kutlu Olsun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Dumlupınar'dan İzmir'e, işgalden istiklale uzanan şanlı zaferimiz... Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü ve tüm istiklal kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Dağlarında çiçekler, güneşinde sırmalar saçan İzmir'imizin kurtuluş yıl dönümü kutlu olsun” mesajını paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Dumlupınar'dan İzmir'e, işgalden istiklale uzanan şanlı zaferimiz... Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü ve tüm istiklal kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Dağlarında çiçekler, güneşinde sırmalar saçan İzmir'imizin kurtuluş yıl dönümü kutlu olsun” mesajını paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İzmir’in işgalden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla X’te (Twitter) bir mesaj paylaştı.

Akşener, İYİ Parti’nin sosyal medya hesabından yapılan; “Bağımsızlık yolunda ilk kurşunun atıldığı İzmir'imizin, 9 Eylül1922'de düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü kutlu olsun! Bağımsızlık mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm Millî Mücadele kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz” paylaşımını alıntıladı ve şu mesajı yayınladı:

“Dumlupınar'dan İzmir'e, işgalden istiklale uzanan şanlı zaferimiz...Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü ve tüm istiklal kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Dağlarında çiçekler, güneşinde sırmalar saçan İzmir'imizin kurtuluş yıl dönümü kutlu olsun!”

Anka Haber Ajansı