Akşener, Edirne’de: “Ne Güzel ‘Ak Parti Gelir Cıs, Chp Gelir Cıs’. Size Kim İyi Hizmet Edecekse Ona Oy Verin”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Edirne’de; “Emekliyi konuşan yok. 100 bin öğretmen atanmasını verilen söze rağmen konuşan yok. Çiftçinin durumunu, mazotu, elektriği, gübreyi konuşan yok. Ne güzel ya, ‘AK Parti gelir cıs, CHP gelir cıs’, ondan sonra çırak çıkan siz. Size kim iyi hizmet edecekse ona oy verin” dedi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: HAKAN KAYA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Edirne’de; “Emekliyi konuşan yok. 100 bin öğretmen atanmasını verilen söze rağmen konuşan yok. Çiftçinin durumunu, mazotu, elektriği, gübreyi konuşan yok. Ne güzel ya, ‘AK Parti gelir cıs, CHP gelir cıs’, ondan sonra çırak çıkan siz. Size kim iyi hizmet edecekse ona oy verin” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında gittiği Edirne’de Saraçlar Caddesi’nde esnaf ziyareti yaptı. Esnaf ziyareti öncesinde burada toplanan kalabalığa seslenen Akşener, seçim bittiğinde 50 programı tamamlamış olacağını belirtti. Akşener, şunları söyledi:

“Emeklilerimizi konuşuyorum. Emeklerimizi konuştuğum için de pek çok muhterem bana gıcık oluyor. Olmaya devam etsinler. Şimdi bugün buraya hepinizin benden çok daha uzun süre tanıdığınız, bildiğiniz ve Edirne’nin efsane başkanı Hamdi Sedefçi Beyefendi’ye oy istemeye geldim. Hamdi Bey aday olduktan sonra elbette gereğini yaptı. Çok çalıştı ve bu çalışmanın neticesinde bugün Edirne’de birinci sırada bütün anketlerde, ikinci sırada AK Parti, üçüncü sırada da Cumhuriyet Halk Partisi var ama enteresan bir durum var. Biz var ya kimseye yaranamıyoruz başkanım. Dolayısıyla bugün buraya gelip ‘Hamdi Başkan çekilsin, aksi takdirde AK Parti kazanıyor’ denmesi en basit hâliyle ayıptır. Gelin, sizlerin kalbine girip sizlerin oyuna talip olmak başka bir şeydir ama bedavadan ‘AK Parti kazanmasın, vay efendim Hamdi Başkan oy bölüyor, kendisi çekilsin biz kazanalım’. Bunun adına bizim Rumeli köylerinde yan gel Osman denir. Çalışın kardeşim.

“ÖZGÜR ÖZEL, ORDU’DA ‘KAZANAN ÖNEMLİ DEĞİL’ DEDİ. BU NE PERHİZ NE LAHANA TURŞUSU”

Asortik asortik yerlerden gelenler fakirin fukaranın hâlini bilmediği gibi gencin umutlarının da nereye gittiğini bilmiyor. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Hamdi Sedefçi birinci sırada. İkinci sırada AK Parti, üçüncü sırada Cumhuriyet Halk Partisi. Kendisini çok güçlü getirin ki, biz de iktidarın her türlü gücünü bilek gücüyle böyle büke büke Edirne’ye getirelim. Bu arada ‘Edirne’de AK Parti gelmesin. Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy verin’ diyen Sayın Özgür Özel; Ordu’da ne yaptı biliyor musunuz? Ordu’da da bizim aday birinci sırada, ikinci sırada AK Parti var. CHP çok geride, bayağı geride. CHP’lilere seslendi, ‘AK Parti kazanmış, öbürü kazanmış, bizim için önemli değil. Dolayısıyla partimize oy verin’ dedi. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Geldiğim nokta şudur. Değerli hemşerilerim, emekliyi konuşan yok. 100 bin öğretmen atanmasını verilen söze rağmen konuşan yok. Çiftçinin durumunu, mazotu, elektriği, gübreyi konuşan yok. Ne güzel ya, ‘AK Parti gelir cıs, CHP gelir cıs’; ondan sonra çırak çıkan siz. Size kim iyi hizmet edecekse ona oy verin. İlk defa sizlerden şahsen oy istiyorum. Ben bugüne kadar hep birilerine kazandırdım. Bu defa bu kardeşinize -bu cümleyi söyleyince de Tayyip Bey’e benzedim galiba- oy verin, güçlendirin. Bakın, haklarınızı nasıl söke söke alıyor.

“100 BİN ATAMAYI İKTİDAR OLDUNUZ, UNUTTUNUZ”

Emekliler aç, Edirne’de de aç, git Hakkari’de, Ağrı’da, orada da aç. 10 bin lira emekli maaşıyla geçinebilen varsa kendisinin heykelini dikerim. Dolayısıyla diyorum ki buradan; Sayın Erdoğan, seçime kaldı 5 gün. İki dudağının arasında her şey. Emeklilerin bayram ikramiyesini 7 bin lira yapacaksın. Peki, emeklilere 11 bin lira zam vereceksin seyyanen ve en düşük emekli maaşını asgari ücret kadar yapacaksın. Yaptın yaptın. Yapmadın, bütün emeklilerin oylarına şahsen talibim. Bakın, görün, söke söke nasıl bu haklarınızı ben iktidardan alacağım, göreceksiniz. Birincisi bu. İkincisi, 100 bin öğretmen tayin edeceğiz diye 2023’te herkes bunları söyledi. Doğru mu? Bütün siyasi partiler söyledi, Cumhuriyetimizin yüzüncü yıl dönümü diye. Arkadaş, iktidar oldunuz, unuttunuz. 100 bin öğretmen atamasını yapacaksın. O öğretmenleri sen yetiştirdin, o okulları sen açtın, istihdam etmek görevi senin. Meslektaşlarıma bu 100 bin atamayı yaptın yaptın. Ben de öğretmen kökenliyim de onun için. Mezun oldum, 2 ay sonra tayinim çıktı. Hâle bak. Eğer yapmıyorsan bütün meslektaşlarımın da oyuna talibim. Ondan sonra görün nasıl o 100 bin öğretmeni nasıl tayin ettiriyorum, görün. Bir de mülakatı kaldıracaksın. Hepimiz söyledik. O mülakatlardaki torpili ortadan kaldıracaksın.”

Anka Haber Ajansı